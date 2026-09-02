Следует ли подавать отчет в ТЦК об арендованном транспорте

Ведение военного учета. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Украине идет война, а вместе с ней и военное положение и законные строгие требования к гражданам по военному учету. Предприятия обязаны представлять в ТЦК отчеты о транспорте, даже если используют только арендованные автомобили или вообще не имеют техники. Такую норму закрепило апрельское судебное решение 2026 года, обязав компании присылать военкоматам сведения с нулевыми показателями.

Об этом указала эксперт по трудовому праву и кадровому учету Яна Ярошенко, передает Новини.LIVE.

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Предприятия должны отчитываться ТЦК об имеющихся автомобилях даже без автопарка

Даже если компания пользуется только арендованными авто или вообще не имеет транспорта, она должна передавать соответствующие сведения в территориальные центры комплектования. Обязанность заполнять отчеты с нулями для всех без исключения предприятий, учреждений и организаций подтвердил суд в решении от 15 апреля 2026 (дело №158/728/26). Судьи подчеркнули, что отсутствие водителей или собственной техники, как и форма собственности, не освобождают руководителей от обязательной подачи документов в установленные сроки.

Яна Ярошенко обращает внимание, что судебный прецедент идет вразрез с разъяснениями Министерства обороны от 24 мая 2016 года. В письме №322/2/2836 ведомство указывало, что отчитываться нужно только за те машины, которые находятся на балансе компании. Нет прямого требования сдавать пустые бланки и в правительственном постановлении №1921 от 28 декабря 2000 года. Ее 15 пункт просто обязывает руководителей дважды в год, а именно до 20 июня и до 20 декабря, подавать в ТЦК заполненное Приложение 1. Там указывается информация о техническом состоянии имеющегося транспорта и закрепленных за ним работников.

В целом , привлечение транспорта регулирует статья 6 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации " №3543-XII от 21 октября 1993 года. Документ указывает, что "военно-транспортная обязанность устанавливается в целях удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой".

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Эта норма включает максимально широкий перечень субъектов: обычных граждан-автовладельцев, центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, железные дороги, аэропорты, порты, пристани, нефтебазы, предприятия, учреждения, организации, а также автозаправочные станции дорожного хозяйства.

Поскольку позиции военкоматов на местах могут отличаться из-за правовых коллизий, специалисты советуют компаниям без автопарка самостоятельно обращаться в свои ТЦК и выяснять, нужна ли им нулевая отчетность.

Также Новини.LIVE информировали, что слухи о том, что наличие среди родственников так называемых "уклонистов" может помешать выезду гражданина за границу, не имеют под собой правовой основы. Пограничные службы не имеют законных оснований ограничивать въезд в Украину или из нее человеку из-за действий или статуса членов ее семьи.

Наличие совершеннолетних сестер или братьев на временно оккупированных территориях может создать проблемы для освобождения военного из рядов ВСУ ради ухода за матерью с инвалидностью. По оценкам правозащитников, в случае блокирования рапорта командованием бойцам придется через суд подтверждать, что родственники в оккупации физически не способны обеспечить родителям постоянное наблюдение и заботу.