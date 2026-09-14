Можно ли бесконечно платить штрафы за неявку в ТЦК: разъяснение

Приложение «Резерв+». Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнообязанные не смогут бесконечно игнорировать ТЦК, просто уплачивая административные штрафы. Систематическое уклонение от обновления данных и прохождения ВЛК в конечном итоге приводит к уголовной ответственности и даже риску потерять рабочее место на предприятии, если таковое имеется.

Об этом заявил юрист Владислав Дерий, отвечая на вопрос гражданина, передает Новини.LIVE.

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Постоянно платить штрафы за пропуск ТЦК и не приходить не получится

В Украине с 2025 года отменен статус «ограниченно годен», что вынуждает военнообязанных проходить повторную медицинскую комиссию. Согласно Закону № 3621-IX, вступившему в силу 4 мая 2024 года, сделать это необходимо былодо 5 июня 2025 года.

Поэтому даже если у военнообязанного есть официальное отсрочка по работе или отсрочка от призыва, но он так и не прошел повторную медицинскую комиссию, это не избавит его от направления на ВЛК.

Некоторые граждане надеются избежать посещения территориальных центров комплектования, выбрав тактику бесконечной уплаты штрафов за неявку. Однако юристы подчеркивают, что такая схема не работает в долгосрочной перспективе и влечет за собой серьезные юридические последствия.

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Следствием игнорирования такого вызова становится обращение начальника ТЦК в Национальную полицию с требованием произвести административное задержание и принудительно доставить нарушителя в военкомат, то есть это розыск.

Снять такой розыск действительно можно через приложение «Резерв+», просто уплатив штраф в размере 8500 гривен.

Однако бесконечно откупаться деньгами не получится. Систематическое игнорирование вызовов ведет к уголовной ответственности. Хотя по статье 336 Уголовного кодекса Украины судят преимущественно тех, кто уже прошел ВЛК и не явился по боевой повестке, существует статья 337 об уклонении от воинского учета. Если после получения официального предупреждения от ТЦК гражданин вновь проигнорирует вызов, ему грозит уголовное дело.

Новини.LIVE сообщали, что у предприятий установлены четкие сроки военного учета, поэтому уведомлять военкоматы о приеме на работу или увольнении сотрудников необходимо в течение семи дней, а обновленные персональные данные передавать ежемесячно. Важно, что такие уведомления направляются непосредственно в ТЦК по месту воинского учета каждого конкретного работника, а не по адресу регистрации компании.

Между тем студенты, у которых после окончания отсрочки в июне в документах массово появился статус "резервиста", имеют законные основания для его обжалования и возвращения категории «военнообязанный». Одноличные решения ТЦК об изменении статуса учета являются неправомерными и могут быть отменены в административном или судебном порядке.