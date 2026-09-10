Помилка в реєстрі Оберіг: як студентам скасувати статус резервіста

Черга з чоловіків у ТЦК та СП. Фото: "Суспільне"

Студенти, які після завершення відстрочки у червні масово отримали статус "резервіста" у військкоматах, можуть оскаржити цю неточність і повернути статус військовозобов'язаного. Зараховувати до резерву має право виключно командир частини, тож такі самостійні дії ТЦК щодо зміни статусу військового обліку можна успішно скасувати через заяву чи суд.

На цьому наголосив юрист Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Чому резервіст не може отримати бронювання

На початку липня 2026 року тисячі українців зіткнулися з несподіваною проблемою військового обліку. Студенти, чия законна відстрочка закінчилася 30 червня, замість очікуваного статусу "військовозобов'язаний" раптово опинилися в категорії "резервістів".

Це кардинально змінює правове становище людини, адже резервісти, на відміну від військовозобов'язаних, втрачають можливість отримати бронювання від мобілізації. Люди, які не закінчували військову кафедру, не проходили строкову службу і тим паче не мали жодного бойового досвіду, опинилися в резерві внаслідок масштабного збою або помилки у системі обліку.

Хто насправді може бути резервістом

Юрист Євген Филипець наголошує, що українське законодавство дає чітке визначення цьому поняттю.

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"Одразу відзначу, що це поняття регулюється чинним законодавством. І це та категорія осіб, яка проходила військову службу, має бойовий досвід і, увага, наказом командира військової частини зарахована у службу у військовому резерві", — пояснює юрист.

За його словами, інших суб'єктів, які наділені повноваженнями зараховувати людину в резерв, де-юре не існує. Таке право не належить ані районним, ані обласним територіальним центрам комплектування. Експерт нагадує, що навіть під час демобілізації після участі у війні бійці писали рапорти про небажання служити в резерві. У таких випадках командири видавали наказ про звільнення у запас саме в статусі військовозобов'язаного, і вже після повернення до ТЦК людина ставала на відповідний облік.

Як скасувати статус резервіста через ТЦК та суд

Оскільки ТЦК не мали жодних юридичних підстав самовільно змінювати статус цивільних на "резервістів", таку помилку можна і треба виправляти. Правозахисники пропонують чіткий юридичний шлях, який починається з дотримання встановленого законом порядку усунення неточностей у реєстрі "Оберіг".

Спершу громадянин має подати до свого ТЦК та СП умотивовану заяву встановленої форми. Можна звернутися до юристів, щоб ті допомогли сформувати адвокатські запити, щоб з'ясувати юридичну природу цієї масової помилки та обставини, за яких систему змусили змінити дані.

ТЦК ігнорує запит про скасування статусу резервіста

Якщо ж військкомат ігнорує запит або відмовляється виправляти статус, пора подавати до суду.

"Не може бути зарахована особа у військовий резерв, яка не відповідає критеріям, і яку не зараховував військовий резерв командир військової частини. Тому судова перспектива тут є", — запевняє Євген Филипець.

За його словами, відмова діяти розцінюється як бездіяльність посадовців, тому суд може офіційно зобов'язати працівників ТЦК внести правильні відомості в "Оберіг" та повернути людині статус військовозобов'язано. Але успіх судового рішення не гарантований, адже кожна така справа розглядається суддями суворо індивідуально.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, списаним з військового обліку українцям варто бути вкрай обережними з додатком "Резерв+". Якщо після технічного збою системи поспіхом сплатити виписаний штраф або подати запит на відстрочку, це розцінять як вашу особисту згоду з тим, що ви знову є військовозобов'язаним. У підсумку одна помилкова дія повертає людину до загальних списків призовників.

Водночас норма про неможливість мобілізації осіб до 25 років діє далеко не для всіх хлопців. За словами адвоката Євгена Филипця, під мобілізацію законно потрапляють юнаки молодшого віку, якщо вони раніше мали статус обмежено придатних, закінчили військову кафедру у виші й отримали офіцерське звання або ж раніше проходили службу в поліції.