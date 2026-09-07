Виключення з військового обліку: що робити при помилках в Оберіг

Штампування документів. Фото: ДПСУ

Українці, яких виключили з військового обліку, ризикують втратити цей статус через необережні дії у застосунку "Резерв+". Юристи застерігають, що добровільна сплата штрафу від ТЦК за неявку по повістці або спроба оформити відстрочку може стати доказом згоди громадянина на повернення до бази призовників, навіть якщо статус військовозобов'язаного дали помилково через збій бази даних.

На цьому наголосив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Технічні помилки реєстру Оберіг: як виправити дані в ТЦК і не платити незаконний штраф

Через збої системи чоловіки, яких роками раніше комісували, масово опиняються у розшуку поліції за запитом ТЦК. Але спроба розв'язати проблему найшвидшим шляхом, наприклад, визнати провину і сплатити штраф, може зіграти проти людини і стане козирем військкомату в суді. Юристи радять надсилати листи з документами старих ВЛК.

Намагаючись самостійно виправити помилку, дехто припускається фатальних юридичних кроків. Наприклад, людина з інвалідністю оформлює відстрочку безпосередньо у смартфоні. Проте згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на такий захист мають лише військовозобов'язані.

Юрист Владислав Дерій наголошує, що громадяни, виключені з обліку за статтею 37 профільного закону, взагалі не підлягають мобілізації, не повинні проходити ВЛК чи оновлювати дані. Натискаючи кнопку оформлення відстрочки, виключений з обліку чоловік фактично вчиняє дії призовника.

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Окрім того, проблема поглиблюється у випадках, коли через ігнорування повістки система вивішує статус про розшук. Це означає, що за статтями 259 та 262 КУпАП керівник ТЦК направив запит до поліції на адміністративне затримання. Інколи чоловіки вирішують піти на компроміс і просто сплатити штраф, аби зняти напругу. Але юристи категорично проти такого підходу.

"Якщо ТЦК винесе стосовно Вас постанову про притягнення до адміністративної відповідальності... добровільна сплата цього штрафу без його оскарження юридично означає Вашу згоду з вчиненим правопорушенням", — попереджає адвокат.

Також це може стати перепоною у разі майбутнього судового процесу, де чоловік вимагатиме внести свої дані про виключення з обліку до "Оберегу". Так добровільно сплачена квитанція спрацює проти нього.

"Позивач своїми діями підтвердив свій статус військовозобов'язаного, сплатив штраф за неявку по повістці і сам просив відстрочку. Отже, рішення 2017 року втратило актуальність", — пояснює правник типову аргументацію військкоматів у таких справах в суді. Людина, яка не стоїть на обліку, апріорі не може порушити його правила.

Поновили на обліку знову і дали штраф — як краще діяти

Будь-яку постанову про порушення (за статтями 210 або 210-1 КУпАП) необхідно оскаржувати в суді протягом десяти днів згідно зі статтею 289. Замість компромісів із ТЦК фахівці пропонують чотири варіанти скасування розшуку: написати в техпідтримку "Резерв+", надіслати заяву на закриття справи "Укрпоштою", особисто прийти до ТЦК і дати пояснення про свій статус у разі складання протоколу, або ж визнати правопорушення у застосунку, щоб отримати постанову і одразу оскаржити її.

Найкраще спершу слід спробувати відправку поштою паперового листа до ТЦК із копіями документів за 2017 рік.

"Не сплачуйте штраф добровільно, якщо постанова ще не винесена або строк її оскарження (10 днів) не минув. Оскаржуйте її в суді. Ваша юридична стратегія має базуватися на тому, що Ви є виключеним з військового обліку, а статус "відстрочка" у "Резерв+" виник виключно як технічний наслідок помилки ТЦК, що примусила систему сприймати Вас як військовозобов'язаного. Оптимальним першим кроком є направлення Вашої заяви поштою до ТЦК з наданням копій документів 2017 року та вимогою зняти статус розшуку і виправити дані щодо військовозобов'язаного", — підсумував юрист Владислав Дерій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військкомати можуть перевірити кадрові папери бізнесу за будь-який рік роботи фірми, а не лише за свіжий звітний період. Проте покарати керівництво за помилки в обліку не вийде. Якщо спливли строки давності, виписати штраф посадовцям за старі недоліки вже не дозволяє закон.

У пресслужбі Сил оборони України попередили, що поки ТЦК розбирається із заявою про відстрочку, людину взагалі не мають права чіпати: ані гнати на медкомісію, ані тим більше мобілізувати. Зазвичай рішення ухвалюють за тиждень, але якщо військкомату треба робити запити в інші відомства для перевірки інформації, очікування може затягнутися на довший час.