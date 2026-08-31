Призов під час оформлення відстрочки: чи це законно

Люди у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язаних громадян України не можуть мобілізувати чи відправити на медичний огляд, поки ТЦК розглядає їхні документи на відстрочку. Сама процедура перевірки даних займає до семи днів, проте термін можуть зміститися та подовжитися через запити до інших державних органів.

Про це попередили в пресслужбі Сил оборон України, передає Новини.LIVE.

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Як довго триває розгляд документів на відстрочку та чи можуть мобілізувати на цей період

Подання документів на відстрочку від мобілізації автоматично захищає громадянина від раптового призову до лав збройних сил. Поки спеціальна комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не ухвалить остаточне рішення, військовозобов'язаного категорично заборонено направляти на проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності. Відповідно, на весь період вивчення документів людина повністю захищена від направлення на військову службу.

Щодо термінів опрацювання самих заяв, то законодавство відводить комісіям ТЦК та СП рівно сім днів. Цей час починає рахуватися виключно з моменту фізичного надходження пакета документів, які підтверджують право на звільнення від служби, до представників комісії.

Проте існують ситуації, коли швидкий розгляд справи неможливий. Це відбувається тоді, коли представникам військкомату бракує даних і вони змушені звертатися по додаткову інформацію до інших державних органів.

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У такому разі базовий семиденний термін офіційно подовжується. За таких обставин комісія зобов'язана розглянути документи та винести свій вердикт не пізніше, ніж наступного дня після того, як отримає відповідь від відповідної державної установи на свій запит.

Також Новини.LIVE писали про те, що отримане бронювання не діє безстроково. В Україні закон містить вичерпний перелік підстав для його втрати, зокрема позбавлення компанії статусу критично важливої або виконання оборонного контракту. Будь-які зміни щодо анулювання відстрочки одразу фіксуються в електронному Реєстрі військовозобов'язаних.

Хоча бронь тимчасово унеможливлює призов до війська, вона не скасовує базових обов'язків військового обліку, тому працівник цілком може отримати повістку. Ігнорувати такі виклики не можна, оскільки ТЦК має законне право викликати громадянина для звірки персональних даних, огляду документів чи направлення на медкомісію.