Призыв при оформлении отсрочки: законно ли это

Люди в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанных граждан Украины нельзя мобилизовать или направить на медицинское обследование, пока ТЦК рассматривает их документы на отсрочку. Сама процедура проверки данных занимает до семи дней, однако сроки могут измениться и продлиться из-за запросов в другие государственные органы.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как долго длится рассмотрение документов на отсрочку и могут ли мобилизовать в этот период

Подача документов на отсрочку от мобилизации автоматически защищает гражданина от внезапного призыва в ряды вооруженных сил. Пока специальная комиссия при территориальном центре комплектования и социальной поддержки не примет окончательное решение, военнообязанного категорически запрещено направлять на прохождение медицинского осмотра для определения степени годности. Соответственно, на весь период рассмотрения документов человек полностью защищен от направления на военную службу.

Что касается сроков рассмотрения самих заявлений, то законодательство отводит комиссиям ТЦК и СП ровно семь дней. Это время начинает отсчитываться исключительно с момента физического поступления пакета документов, подтверждающих право на освобождение от службы, к представителям комиссии.

Однако бывают ситуации, когда быстрое рассмотрение дела невозможно. Это происходит тогда, когда представителям военкомата не хватает данных и они вынуждены обращаться за дополнительной информацией в другие государственные органы.

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В таком случае базовый семидневный срок официально продлевается. При таких обстоятельствах комиссия обязана рассмотреть документы и вынести свое решение не позднее, чем на следующий день после получения ответа от соответствующего государственного учреждения на свой запрос.

Также Новини.LIVE писали о том, что полученная отсрочка не действует бессрочно. В Украине закон содержит исчерпывающий перечень оснований для его утраты, в частности лишение компании статуса критически важной или выполнение оборонного контракта. Любые изменения, касающиеся аннулирования отсрочки, сразу фиксируются в электронном Реестре военнообязанных.

Хотя бронь временно исключает возможность призыва в армию, она не отменяет основных обязанностей по военному учету, поэтому работник вполне может получить повестку. Игнорировать такие вызовы нельзя, поскольку ТЦК имеет законное право вызвать гражданина для сверки персональных данных, проверки документов или направления на медкомиссию.