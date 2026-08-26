Прийшла повістка, але є бронь: чи потрібно з'являтися до ТЦК

Чоловіки стоять біля ЦНАП. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наявність бронювання захищає військовозобов'язаного від мобілізації, але не звільняє його від військового обліку. Тому заброньованому працівнику все одно може прийти повістка. У такому разі ігнорувати виклик не варто, адже ТЦК може запросити людину для уточнення даних, перевірки документів або проходження ВЛК.

Про це розповіла адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова у коментарі "Фактам ICTV", передає Новини.LIVE.

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Чи можуть мобілізувати з бронюванням

Бронювання фактично є відстрочкою від призову під час мобілізації. Його можуть отримати військовозобов'язані працівники державних органів, місцевого самоврядування, а також підприємств та організацій, які працюють на потреби Сил оборони або визнані критично важливими. Якщо бронювання чинне, мобілізувати такого працівника не повинні. Водночас бронь не означає, що людину виключають із військового обліку. Вона залишається військовозобов'язаною та має виконувати пов'язані з цим вимоги.

Чому може прийти повістка

За словами Олени Воронкової, отримання повістки не обов'язково означає, що людину збираються відправити на службу. Заброньованого працівника можуть викликати до ТЦК, щоб уточнити особисті або облікові дані, перевірити інформацію чи оновити документи. Ще одна можлива причина — направлення на військово-лікарську комісію. Зокрема, це може стосуватися людей, які раніше мали статус обмежено придатних.

Що робити, якщо є бронь, але прийшла повістка

Ігнорувати повістку лише через наявність бронювання не варто. Якщо людину належним чином викликали до ТЦК, вона має з'явитися у зазначений час. При цьому важливо мати підтвердження чинного бронювання. Саме воно дає право на відстрочку від призову.

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Раніше Новини.LIVE писали, що присутність неповнолітніх дітей поруч ніяк не рятує чоловіків від перевірки документів чи примусового доставлення до ТЦК. Національна поліція роз'яснила, що в таких випадках неповнолітніх передають родичам або соціальним службам, а відстрочка для батька-одинака діє лише за наявності офіційних документів, тож зі слів група оповіщення чоловікам не повірить

Також Новини.LIVE повідомляли, що лише факт спільного проживання батька з дитиною ще не гарантує йому відстрочки. Так само недостатньо буде надати працівникам ТЦК свідчення від сусідів, що чоловік нібито проживає сам з дитиною без участі матері. Задля відсутності проблем з військовим обліком чоловікам необхідно дати вичерпні докази того, що матір позбавлено чи обмежено у правах та на підставі цього оформити відповідну відстрочку від мобілізації.