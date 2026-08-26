Пришла повестка, но есть отсрочка: нужно ли являться в ТЦК

Забронированных могут вызвать в ТЦК: что нужно знать
Наличие бронирования защищает военнообязанного от мобилизации, но не освобождает его от воинского учета. Поэтому забронированному работнику всё равно может прийти повестка. В таком случае игнорировать повестку не стоит, ведь ТЦК может вызвать человека для уточнения данных, проверки документов или прохождения ВЛК.
Об этом рассказала адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии Фактам ICTV, передает Новини.LIVE.
Могут ли мобилизовать при наличии бронирования
Бронирование фактически является отсрочкой от призыва во время мобилизации. Его могут получить военнообязанные работники государственных органов, местного самоуправления, а также предприятий и организаций, которые работают на нужды Сил обороны или признаны критически важными. Если бронь действует, мобилизовать такого работника не должны. В то же время бронь не означает, что человека исключают из воинского учета. Он остается военнообязанным и должен выполнять связанные с этим требования.
Почему может прийти повестка
По словам Елены Воронковой, получение повестки не обязательно означает, что человека собираются отправить на службу. Забронированного работника могут вызвать в ТЦК, чтобы уточнить личные или учетные данные, проверить информацию или обновить документы. Еще одна возможная причина — направление на военно-медицинскую комиссию. В частности, это может касаться людей, которые ранее имели статус ограниченно годных.
Что делать, если есть бронь, но пришла повестка
Игнорировать повестку только из-за наличия бронирования не стоит. Если человека надлежащим образом вызвали в ТЦК, он должен явиться в указанное время. При этом важно иметь подтверждение действующего бронирования. Именно оно дает право на отсрочку от призыва.
Ранее Новини.LIVE писали, что присутствие несовершеннолетних детей рядом никоим образом не спасает мужчин от проверки документов или принудительной доставки в ТЦК. Национальная полиция разъяснила, что в таких случаях несовершеннолетних передают родственникам или социальным службам, а отсрочка для отца-одиночки действует только при наличии официальных документов, поэтому мужчины не поверят словам группы оповещения
Также Новини.LIVE сообщали, что один лишь факт совместного проживания отца с ребенком еще не гарантирует ему отсрочку. Точно так же будет недостаточно предоставить сотрудникам ТЦК показания соседей о том, что мужчина якобы проживает один с ребенком без участия матери. Во избежание проблем с воинским учетом мужчинам необходимо предоставить исчерпывающие доказательства того, что мать лишена или ограничена в правах, и на этом основании оформить соответствующую отсрочку от мобилизации.