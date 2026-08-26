Пришла повестка, но есть отсрочка: нужно ли являться в ТЦК

Мужчины стоят возле ЦНАП. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Наличие бронирования защищает военнообязанного от мобилизации, но не освобождает его от воинского учета. Поэтому забронированному работнику всё равно может прийти повестка. В таком случае игнорировать повестку не стоит, ведь ТЦК может вызвать человека для уточнения данных, проверки документов или прохождения ВЛК.

Об этом рассказала адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии Фактам ICTV, передает Новини.LIVE.

Реклама

Могут ли мобилизовать при наличии бронирования

Бронирование фактически является отсрочкой от призыва во время мобилизации. Его могут получить военнообязанные работники государственных органов, местного самоуправления, а также предприятий и организаций, которые работают на нужды Сил обороны или признаны критически важными. Если бронь действует, мобилизовать такого работника не должны. В то же время бронь не означает, что человека исключают из воинского учета. Он остается военнообязанным и должен выполнять связанные с этим требования.

Почему может прийти повестка

По словам Елены Воронковой, получение повестки не обязательно означает, что человека собираются отправить на службу. Забронированного работника могут вызвать в ТЦК, чтобы уточнить личные или учетные данные, проверить информацию или обновить документы. Еще одна возможная причина — направление на военно-медицинскую комиссию. В частности, это может касаться людей, которые ранее имели статус ограниченно годных.

Что делать, если есть бронь, но пришла повестка

Игнорировать повестку только из-за наличия бронирования не стоит. Если человека надлежащим образом вызвали в ТЦК, он должен явиться в указанное время. При этом важно иметь подтверждение действующего бронирования. Именно оно дает право на отсрочку от призыва.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE писали, что присутствие несовершеннолетних детей рядом никоим образом не спасает мужчин от проверки документов или принудительной доставки в ТЦК. Национальная полиция разъяснила, что в таких случаях несовершеннолетних передают родственникам или социальным службам, а отсрочка для отца-одиночки действует только при наличии официальных документов, поэтому мужчины не поверят словам группы оповещения

Также Новини.LIVE сообщали, что один лишь факт совместного проживания отца с ребенком еще не гарантирует ему отсрочку. Точно так же будет недостаточно предоставить сотрудникам ТЦК показания соседей о том, что мужчина якобы проживает один с ребенком без участия матери. Во избежание проблем с воинским учетом мужчинам необходимо предоставить исчерпывающие доказательства того, что мать лишена или ограничена в правах, и на этом основании оформить соответствующую отсрочку от мобилизации.