Анулювання відстрочки від призову: головні причини втрати броні

Чоловіки у ЦНАПі та меню в застосунку Резерв+ щодо відстрочок. Фото: колаж Новини.LIVE

Бронювання від мобілізації в Україні не є безстроковим. Законодавство передбачає чіткі умови його анулювання: від втрати роботодавцем статусу критичного підприємства до завершення оборонного замовлення. Усі дані про скасування такої відстрочки миттєво оновлюються в Реєстрі військовозобов'язаних.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на роз'яснення Міноборони України.

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Коли працівника знімають зі спеціального обліку та скасовують бронювання

Процес скасування броні від мобілізації відбувається в електронному форматі, тому щойно підприємство чи державний орган подає обґрунтовану інформацію через портал "Дія" або систему електронної взаємодії, військовозобов'язаний втрачає відповідне бронювання.

Найбільша частка підстав для скасування стосується змін у діяльності самого роботодавця. Наприклад, право на бронювання згорає, якщо компанія, орган державної влади чи місцевого самоврядування повністю ліквідується.

Також бронь анулюють у разі успішного завершення підприємством виконання робіт, надання послуг чи виробництва товарів для потреб Збройних Сил та інших військових формувань. Втратять захист і працівники тих організацій, яких уповноважені органи позбавили статусу критично важливих для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

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Окрім банального закінчення строку дії самого бронювання, закон передбачає й інші причини для переведення співробітників на загальний облік:

звільнення військовозобов'язаного з посади (виняток становить лише переведення на інше місце в межах тієї ж установи чи органу влади);

тимчасове припинення дії трудового договору між фахівцем та компанією;

офіційне обґрунтоване подання від безпосереднього керівника підприємства чи державного органу;

оформлення громадянином відстрочки за будь-якою іншою законною причиною, що підпадає під 23-тю статтю Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Окремі норми стосуються вузькопрофільних спеціалістів та співробітників міжнародних інституцій. Бронювання скасовується для працівників міжнародних судових органів, неурядових організацій та спеціалізованих установ ООН у разі завершення строку їхнього призначення або розірвання контракту (йдеться виключно про структури, де Україна виступає учасником, членом або спостерігачем).

Також оператори протимінної діяльності втратять відстрочку, якщо протягом шести місяців не виконуватимуть роботи з гуманітарного розмінування за сертифікованими процесами. Інформацію про таку бездіяльність має подати Центр протимінної діяльності.

Новини.LIVE писали про те, що в українці нерідко плутають поняття відстрочки та бронювання від мобілізації. І те, і інше відтерміновує призов до війська, але підстави для їх оформлення кардинально відрізняються, як і тривалість дії.

Водночас, є випадки, коли на підприємстві потрібно забронювати лишень одного працівника. Як працюватиме квота у такому випадку та чи можна подати запит на бронювання.

Раніше у мережі ширилися чутки, що вже з 1 вересня усі українці нібито втратять одночасно бронювання від мобілізації. Насправді ця інформація не відповідає дійсності, але частина українців таки може зіткнутися зі скасуванням броні. Але на це буде офіційна причина.