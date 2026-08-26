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ТЦК отменит за это отсрочки: наиболее частые причины потери брони

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 08:55
Отмена отсрочки от призыва: основные причины утраты отсрочки
Мужчины в ЦНАП и меню в приложении Резерв+, касающееся отсрочек. Фото: коллаж Новини.LIVE

Отсрочка от мобилизации в Украине не является бессрочной. Законодательство предусматривает четкие условия её аннулирования: от утраты работодателем статуса предприятия, имеющего критическое значение, до завершения оборонного заказа. Все данные об отмене такой отсрочки мгновенно обновляются в Реестре военнообязанных.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на разъяснения Минобороны Украины.

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Когда работника снимают со специального учета и отменяют отсрочку

Процесс отмены бронирования от мобилизации происходит в электронном формате, поэтому как только предприятие или государственный орган подает обоснованную информацию через портал «Дія» или систему электронного взаимодействия, военнообязанный теряет соответствующее бронирование.

Наибольшая доля оснований для отмены связана с изменениями в деятельности самого работодателя. Например,право на отсрочку теряется, если компания, орган государственной власти или местного самоуправления полностью ликвидируется.

Также бронь аннулируется в случае успешного завершения предприятием выполнения работ, оказания услуг или производства товаров для нужд Вооруженных Сил и других воинских формирований. Лишатся защиты и работники тех организаций, которых уполномоченные органы лишили статуса критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

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Помимо банального истечения срока действия самой брони, закон предусматривает и другие причины для перевода сотрудников на общий учет:

  • увольнение военнообязанного с должности (исключение составляет лишь перевод на другое место в пределах того же учреждения или органа власти);
  • временное приостановление действия трудового договора между специалистом и компанией;
  • официальное обоснованное представление от непосредственного руководителя предприятия или государственного органа;
  • оформление гражданином отсрочки по любой другой законной причине, подпадающей под действие статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Отдельные нормы касаются узкопрофильных специалистов и сотрудников международных организаций. Бронирование отменяется для сотрудников международных судебных органов, неправительственных организаций и специализированных учреждений ООН в случае истечения срока их назначения или расторжения контракта (речь идет исключительно о структурах, в которых Украина выступает участником, членом или наблюдателем).

Также операторы противоминной деятельности лишатся отсрочки, если в течение шести месяцев не будут выполнять работы по гуманитарному разминированию в соответствии с сертифицированными процедурами. Информацию о такой бездеятельности должен предоставить Центр противоминной деятельности.

Новини.LIVE писали о том, что в Украине нередко путают понятия отсрочки и бронирования от мобилизации. И то, и другое откладывает призыв в армию, но основания для их оформления кардинально отличаются, как и срок действия.

В то же время бывают случаи, когда на предприятии нужно забронировать всего одного работника. Как будет работать квота в таком случае и можно ли подать запрос на бронирование.

Ранее в сети ходили слухи, что уже с 1 сентября все украинцы якобы одновременно лишатся бронирования от мобилизации. На самом деле эта информация не соответствует действительности, но часть украинцев все же может столкнуться с отменой брони. Однако на это будет официальная причина.

мобилизация бронирование предприятия отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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