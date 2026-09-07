Снятие с воинского учета: что делать в случае ошибок в системе Оберег

Штамповка документов. Фото: ГПСУ

Украинцы, снятые с воинского учета, рискуют лишиться этого статуса из-за неосторожных действий в приложении "Резерв+". Юристы предупреждают, что добровольная уплата штрафа от ТЦК за неявку по повестке или попытка оформить отсрочку может стать доказательством согласия гражданина на возвращение в базу призывников, даже если статус военнообязанного был присвоен ошибочно из-за сбоя в базе данных.

Об этом заявил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Технические ошибки в реестре "Оберег": как исправить данные в ТЦК и не платить незаконный штраф

Из-за сбоев системы мужчины, которых много лет назад комиссовали, массово оказываются в розыске полиции по запросу ТЦК. Но попытка решить проблему самым быстрым способом, например, признать вину и уплатить штраф, может обернуться против человека и станет козырем военкомата в суде. Юристы советуют направлять письма с документами старых ВВК.

Пытаясь самостоятельно исправить ошибку, некоторые допускают фатальные юридические ошибки. Например, человек с инвалидностью оформляет отсрочку непосредственно в смартфоне. Однако согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на такую защиту имеют только военнообязанные.

Юрист Владислав Дерий подчеркивает, что граждане, исключенные из учета по статье 37 профильного закона, вообще не подлежат мобилизации, не должны проходить ВЛК или обновлять данные. Нажимая кнопку оформления отсрочки, исключенный из учета мужчина фактически совершает действия призывника.

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Кроме того, проблема усугубляется в случаях, когда из-за игнорирования повестки система выставляет статус "в розыске". Это означает, что в соответствии со статьями 259 и 262 КоАП руководитель ТЦК направил запрос в полицию об административном задержании. Иногда мужчины решают пойти на компромисс и просто оплатить штраф, чтобы снять напряжение. Но юристы категорически против такого подхода.

"Если ТЦК вынесет в отношении вас постановление о привлечении к административной ответственности... добровольная уплата этого штрафа без его обжалования юридически означает ваше согласие с совершенным правонарушением", — предупреждает адвокат.

Также это может стать препятствием в случае будущего судебного процесса, где мужчина будет требовать внести свои данные об исключении из учета в «Оберег». Тогда добровольно оплаченная квитанция сыграет против него.

"Истец своими действиями подтвердил свой статус военнообязанного, уплатил штраф за неявку по повестке и сам просил об отсрочке. Следовательно, решение 2017 года утратило актуальность", — объясняет юрист типичную аргументацию военкоматов в таких делах в суде. Человек, не стоящий на учете, априори не может нарушить его правила.

Вновь поставили на учет и наложили штраф — как лучше действовать

Любое постановление о нарушении (по статьям 210 или 210-1 КоАП) необходимо обжаловать в суде в течение десяти дней в соответствии со статьёй 289. Вместо компромиссов с ТЦК специалисты предлагают четыре варианта снятия розыска: написать в службу технической поддержки "Резерв+", отправить заявление о закрытии дела Укрпочтой, лично прийти в ТЦК и дать объяснения о своем статусе в случае составления протокола, либо признать правонарушение в приложении, чтобы получить постановление и сразу же обжаловать его.

Лучше всего сначала попробовать отправить по почте бумажное письмо в ТЦК с копиями документов за 2017 год.

"Не уплачивайте штраф добровольно, если постановление еще не вынесено или срок его обжалования (10 дней) не истек. Обжалуйте его в суде. Ваша юридическая стратегия должна основываться на том, что Вы исключены из воинского учета, а статус "отсрочка" в "Резерв+" возник исключительно как техническое следствие ошибки ТЦК, которая заставила систему воспринимать Вас как военнообязанного. Оптимальным первым шагом является направление Вашего заявления по почте в ТЦК с приложением копий документов за 2017 год и требованием снять статус розыска и исправить данные о военнообязанном", — подытожил юрист Владислав Дерий.

Также Новини.LIVE сообщали, что военкоматы могут проверить кадровые документы предприятия за любой год работы фирмы, а не только за последний отчетный период. Однако наказать руководство за ошибки в учете не получится. Если истекли сроки давности, выписать штраф должностным лицам за старые нарушения уже не позволяет закон.

В пресс-службе Сил обороны Украины предупредили, что пока ТЦК разбирается с заявлением об отсрочке, человека вообще не имеют права трогать: ни отправлять на медкомиссию, ни тем более мобилизовывать. Обычно решение принимается в течение недели, но если военкомату нужно направлять запросы в другие ведомства для проверки информации, ожидание может затянуться на более длительный срок.