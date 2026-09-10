Ошибка в реестре "Оберег": как студентам отменить статус резервиста

Очередь из мужчин в ТЦК и СП. Фото: "Суспільне"

Студенты, которые после окончания отсрочки в июне массово получили статус "резервиста" в военкоматах, могут обжаловать эту неточность и восстановить статус военнообязанного. Зачислять в резерв имеет право исключительно командир части, поэтому такие самостоятельные действия ТЦК по изменению статуса воинского учета можно успешно отменить посредством заявления или в судебном порядке.

Об этом заявил юрист Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Почему резервист не может получить броню

В начале июля 2026 года тысячи украинцев столкнулись с неожиданной проблемой военного учета. Студенты, чья законная отсрочка истекла 30 июня, вместо ожидаемого статуса "военнообязанный" внезапно оказались в категории "резервистов".

Это кардинально меняет правовое положение человека, ведь резервисты, в отличие от военнообязанных, теряют возможность получить отсрочку от мобилизации. Люди, которые не заканчивали военную кафедру, не проходили срочную службу и тем более не имели никакого боевого опыта, оказались в резерве в результате масштабного сбоя или ошибки в системе учета.

Кто на самом деле может быть резервистом

Юрист Евгений Филипец подчеркивает, что украинское законодательство дает четкое определение этому понятию.

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"Сразу отмечу, что это понятие регулируется действующим законодательством. И это та категория лиц, которая проходила военную службу, имеет боевой опыт и, внимание, приказом командира воинской части зачислена на службу в военный резерв", — объясняет юрист.

По его словам, других субъектов, наделенных полномочиями зачислять человека в резерв, де-юре не существует. Такое право не принадлежит ни районным, ни областным территориальным центрам комплектования. Эксперт напоминает, что даже во время демобилизации после участия в войне бойцы писали рапорты о нежелании служить в резерве. В таких случаях командиры издавали приказ об увольнении в запас именно в статусе военнообязанного, и уже после возвращения в ТЦК человек становился на соответствующий учет.

Как отменить статус резервиста через ТЦК и суд

Поскольку ТЦК не имели никаких юридических оснований самовольно изменять статус гражданских лиц на «резервистов», такую ошибку можно и нужно исправлять. Правозащитники предлагают четкий юридический путь, который начинается с соблюдения установленного законом порядка устранения неточностей в реестре "Оберег".

Сначала гражданин должен подать в свой ТЦК и СП мотивированное заявление установленной формы. Можно обратиться к юристам, чтобы те помогли составить адвокатские запросы с целью выяснения юридической природы этой массовой ошибки и обстоятельств, при которых систему заставили изменить данные.

ТЦК игнорирует запрос об отмене статуса резервиста

Если же военкомат игнорирует запрос или отказывается исправлять статус, пора обращаться в суд.

"Не может быть зачислено в военный резерв лицо, не соответствующее критериям и не зачисленное в военный резерв командиром воинской части. Поэтому судебная перспектива здесь есть", — уверяет Евгений Филипец.

По его словам, отказ действовать расценивается как бездействие должностных лиц, поэтому суд может официально обязать сотрудников ТЦК внести правильные сведения в "Оберег" и вернуть человеку статус военнообязанного. Однако успех судебного решения не гарантирован, ведь каждое такое дело рассматривается судьями строго индивидуально.

Как уже сообщали Новини.LIVE, списанным с воинского учета украинцам следует быть крайне осторожными с приложением "Резерв+". Если после технического сбоя системы в спешке оплатить выписанный штраф или подать запрос на отсрочку, это будет расценено как ваше личное согласие с тем, что вы вновь являетесь военнообязанным. В результате одно ошибочное действие возвращает человека в общие списки призывников.

В то же время норма о невозможности мобилизации лиц до 25 лет действует далеко не для всех молодых людей. По словам адвоката Евгения Филипца, под мобилизацию законно попадают юноши младшего возраста, если они ранее имели статус ограниченно годных, закончили военную кафедру в вузе и получили офицерское звание или же ранее проходили службу в полиции.