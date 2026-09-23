Неповнолітній адміністрував Telegram-канал про мобілізаційні заходи

Працівники ТЦК і військовозобов'язаний. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Працівники Служби безпеки України (СБУ) викрили адміністратора Telegram-каналу, де протягом року публікували інформацію про місця роботи груп оповіщення ТЦК та поліції. До повідомлень учасники спільноти додавали фото й відео з геоприв'язкою до відповідних локацій. Підозрюваний у перешкоджанні роботі військових — підліток.

Про це 21 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що публікували в Telegram-каналі

За даними слідства, у пабліку регулярно з'являлася інформація про місця проведення мобілізаційних заходів. Учасники могли доповнювати публікації фотографіями та відео із зазначенням місця зйомки. Знаючи, де працюють групи оповіщення, військовозобов’язані уникали зустрічей із ними.

Адміністратором виявився 17-річний громадянин України. Під час обшуку вдома в неповнолітнього слідчі вилучили речовий доказ: телефон.

Яку підозру оголосили підлітку

Слідчі СБУ повідомили юнаку про підозру в перешкоджанні діяльності військових (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що в Україні за порушення штрафують не лише військовозобов'язаних, а й працівників ТЦК та СП. Під час мобілізаційних заходів представники військкомату зобов'язані вмикати нагрудний відеореєстратор. На Івано-Франківщині працівник ТЦК не дотримався цієї вимоги — суд призначив йому 17 тисяч гривень штрафу.

Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія писав, що через непройдену ВЛК можуть розшукувати навіть чоловіків, які легально виїхали за кордон. Сплачувати штраф у застосунку "Резерв+" у такому разі не варто, адже це не скасує вимогу щодо проходження медогляду. Якщо людина, яка перебуває в розшуку, повернеться на Батьківщину, виїхати назад до Європи може бути проблематично.