Несовершеннолетний администрировал Telegram-канал о мобилизационных мероприятиях

Сотрудники ТЦК и военнообязанный. Фото илюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили администратора Telegram-канала, где в течение года публиковали информацию о местах дислокации групп оповещения ТЦК и полиции. К сообщениям участники сообщества добавляли фото и видео с геопривязкой к соответствующим локациям. Подозреваемый в препятствовании работе военных — подросток.

Об этом 21 сентября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Что публиковали в Telegram-канале

По данным следствия, в паблике регулярно появлялась информация о местах проведения мобилизационных мероприятий. Участники могли дополнять публикации фотографиями и видео с указанием места съемки. Зная, где работают группы оповещения, военнообязанные избегали встреч с ними.

Администратором оказался 17-летний гражданин Украины. Во время обыска дома у несовершеннолетнего следователи изъяли вещественное доказательство: телефон.

В чем подозревают подростка

Следователи СБУ сообщили юноше о подозрении в препятствовании деятельности военных (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебное расследование.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия писал, что из-за непрохождения ВВК могут разыскивать даже мужчин, легально выехавших за границу. Оплачивать штраф в приложении "Резерв+" в таком случае не стоит, ведь это не отменит требование о прохождении медосмотра. Если человек, находящийся в розыске, вернется на Родину, выехать обратно в Европу может быть проблематично.