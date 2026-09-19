Розыск ТЦК для украинцев за границей: почему приходят штрафы в Резерв+

Обыск автомобилей на границе. Фото: ГНСУ

Бывают случаи, что украинцы, легально выехавшие за границу несколько лет назад, вдруг находят себя в базах розыска из-за непройденных медкомиссий. Правозащитники объяснили, почему уплата штрафа в приложении "Резерв+" не решает проблему, и поездка домой может обернуться невозможностью вернуться обратно в Европу.

В частности объяснение предоставил юрист Вячеслав Кирда, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как ТЦК штрафует мигрантов за непройденную медкомиссию

Мужчины, годами проживающие за пределами Украины на законных основаниях, массово сталкиваются с административным розыском. Ярким примером есть история 53-летнего гражданина, которую исследовал юрист Вячеслав Кирда.

Украинец, ни разу не служивший в армии, официально переехал в Германию в декабре 2023 года. Перед отъездом, 2 октября 2023 года, он успешно прошел военно-врачебную комиссию, а затем честно указал свой актуальный иностранный адрес в электронном реестре "Резерв+". Тем не менее, ТЦК и СП объявил его в розыск полиции с требованием доставить мужчину для составления протокола.

Как объяснил юрист, проблема возникла из-за изменения законодательства. Отмена медицинского статуса ограниченно пригодных сгенерировала автоматическую обязанность пройти обследование заново для всех, кто получил его раньше, в том числе и для мужчины. Поэтому отметка от 25 марта 2026 фиксирует только юридическое невыполнение этой новой нормы, а не факт реальной физической отправки новой повестки за границу. Хотя проживание в Германии не освобождает мужчину от военно-учетных обязанностей, ТЦК и СП не имеет права штрафовать, пока не получит документального подтверждения надлежащего информирования о вызове.

Читайте также:

Почему не стоит платить в "Резерв+"

Система позволяет разыскиваемым урегулировать вопросы дистанционно и добровольно уплатить 50% от общей суммы штрафа, что составляет 8500 гривен. Однако юрист категорически не советует сразу признавать вину и перечислять средства. Взыскание действительно закроет конкретное административное производство и снимет с человека статус розыска, но обязанность посетить ВЛК останется в силе.

"Я бы не советовал сейчас платить 8500 грн просто для того, чтобы исчезла красная отметка, не проверив, что именно Вы этим штрафом закрываете", — отмечают юристы.

Кроме того, важно учитывать сроки давности, на которые обратил внимание еще один адвокат Ярослав Турчин. За нарушение статей 210 и 210-1 наложить административное взыскание можно в течение трех месяцев со дня, когда факт несоблюдения закона был обнаружен. Однако документ устанавливает, что это должно произойти не позднее одного года с момента непосредственного совершения правонарушения. После окончания этих сроков любые действия по внесению лица в базы розыска теряют законную основу и не могут использоваться произвольно.

Риски временного возвращения в Украину

Отдельную опасность представляет желание эмигрантов приехать на Родину по делам. Административный розыск не является уголовным, поэтому он не создает пожизненного запрета на пересечение украинской границы на въезд. Однако, очутившись на территории государства, вернуться назад будет очень сложно.

"Въехать Вы как гражданин Украины можете, но по прибытии в Украину Вы окажетесь в зоне действия украинского военного законодательства и соответствующих обязанностей военнообязанного", — предупреждают защитники.

Перед путешествием специалисты настоятельно рекомендуют тщательно проанализировать свои документы.

"Поэтому если Вы сейчас живете в Германии и планируете приехать в Украину временно, перед поездкой я бы обязательно проверил не только розыск, но и актуальный статус военного учета, наличие/отсутствие нарушений, актуальный статус ВЛК, наличие отсрочки, если она у Вас есть, есть ли другие основания, через которые после въезда могут возникнуть проблемы. Германии", — подчеркнул правовед.

Новини.LIVE информировали ранее, что оформленная отсрочка от мобилизации не лишает мужчин с третьей группой инвалидности права на выезд из Украины. В то же время, для выезда пограничники требуют обязательный пакет документов , официально удостоверяющих установленную группу инвалидности.

Летом в странах Евросоюза зафиксировали случаи, когда от украинок при оформлении временной защиты безосновательно потребовали предоставить электронный военно-учетный документ из приложения "Резерв+". Подобные инциденты случались в отдельных городах Испании и Бельгии и уже стало известно, почему возникло такое требование.

Также граждане имеют законное право отказаться от получения повестки , если бланк заполнен с процедурными нарушениями или содержит ошибочные персональные данные. Впрочем, за безосновательный отказ предусмотрен административный штраф до 25 500 гривен, а полное игнорирование так называемой "боевой повестки" будет расцениваться как уголовное преступление и наказывается заключением на срок от трех до пяти лет.