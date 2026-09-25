Штраф за звіт до ТЦК про транспорт: що вирішив суд

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: sud.ua

Підприємство не подало до ТЦК інформацію про транспортні засоби та техніку у встановлений строк. Керівниця пояснила, що на той час перебувала у відпустці, а за подання звітності відповідала інша особа. Суд не задовольнив її позов і залишив у силі штраф у розмірі 34 тисячі грн.

Про це йдеться у рішенні Луцького міськрайонного суду Волинської області у справі №161/8465/26, інформує Новини.LIVE.

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Чому керівницю оштрафували

Суд встановив, що 23 лютого начальник ТЦК та СП виніс постанову про притягнення керівниці ТОВ до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй призначили штраф у розмірі 34 тисячі грн.

Підставою стало те, що підприємство до 20 грудня 2025 року не подало до ТЦК інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їхній технічний стан, а також громадян, які працюють на них.

Керівниця оскаржила постанову. Серед іншого, вона стверджувала, що за подання звітності відповідала інша особа, оскільки сама перебувала у відпустці.

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Що встановив суд

Суд нагадав, що відповідно до пункту 15 Положення про військово-транспортний обов’язок керівники підприємств мають щороку до 20 червня та 20 грудня подавати ТЦК інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їхній технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці.

У цій справі суд встановив, що необхідна інформація до 20 грудня 2025 року подана не була. Водночас у позовній заяві керівниця не заперечувала самого факту неподання звітності.

Суд також розглянув її твердження про те, що за подання звітності відповідала інша особа через її перебування у відпустці. Однак належних доказів на підтвердження цієї обставини позивачка не надала.

Крім того, суд зазначив, що як керівниця товариства вона була зобов’язана проконтролювати подання регулярної звітності.

Яке рішення ухвалив суд

Суд встановив, що керівницю підприємства належним чином ознайомили з протоколом про адміністративне правопорушення та повідомили про дату розгляду справи. Також постанову про притягнення до адміністративної відповідальності винесли в межах строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

У результаті суд дійшов висновку, що постанова ТЦК про накладення штрафу є законною та обґрунтованою.

Позов керівниці про скасування постанови суд залишив без задоволення, а постанову ТЦК від 23 лютого 2026 року — без змін.

Коли потрібно подавати інформацію про транспорт

Відповідно до пункту 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, керівники підприємств мають подавати ТЦК інформацію про транспортні засоби та техніку двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня.

У звіті зазначаються дані про наявність транспортних засобів і техніки, їхній технічний стан, а також громадян, які працюють на відповідних транспортних засобах і техніці.

За неподання або несвоєчасне подання такої інформації посадовим особам загрожує штраф від 34 тисяч до 59,5 тисячі грн.

Новини.LIVE інформували, що після звільнення з військової служби за станом здоров’я в "Резерв+" може залишатися статус "військовозобов’язаний". Якщо ВЛК визнала людину непридатною з виключенням із військового обліку, дані мають оновити після опрацювання документів. Якщо ж непридатність встановлена з переоглядом, людина звільняється в запас і зберігає статус військовозобов’язаного.

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