Повістка у поштовій скриньці: що вирішив суд щодо ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: vinnitsa.info

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав правомірним внесення до Реєстру військовозобов’язаних відомостей про порушення чоловіком правил військового обліку. Група оповіщення прибула за його місцем проживання, однак двері ніхто не відчинив, тому повістку залишили у поштовій скриньці. Суд дійшов висновку, що матеріали справи містили відомості про належне оповіщення чоловіка.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

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Чому чоловіку залишили повістку у скриньці

За даними справи, 13 січня 2026 року група оповіщення намагалася вручити чоловіку повістку про необхідність з’явитися до ТЦК та СП. Однак двері ніхто не відчинив, тому документ залишили у поштовій скриньці.

Причиною виклику було те, що після завершення шестимісячного строку, зазначеного у свідоцтві про хворобу, у Реєстрі не було інформації про стан здоров’я чоловіка.

У визначений у повістці строк він до ТЦК не прибув. Також чоловік не надав доказів повторного медичного огляду та визнання його непридатним до військової служби.

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Суд встановив у його діях склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210 та 210-1 КУпАП, і дійшов висновку, що ТЦК правомірно застосував передбачені законом заходи впливу.

Зокрема, йдеться про заходи, пов’язані з адміністративним затриманням та доставленням до районного або міського ТЦК як особи, яка порушила вимоги статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що вирішив апеляційний суд

Чоловік оскаржив рішення, стверджуючи, що дії ТЦК були протиправними. Він наполягав, що підставою для внесення відомостей до Реєстру може бути лише факт притягнення до адміністративної відповідальності, якого у його випадку не було.

На думку позивача, внесення інформації про нього до Реєстру порушило його права.

22 червня 2026 року Третій апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив рішення без змін.

Суд також звернув увагу, що закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності саме по собі не позбавляє ТЦК повноважень застосовувати передбачені законом заходи для забезпечення виконання військового обов’язку.

Чоловік звернувся до Верховного Суду

Після цього чоловік оскаржив рішення у Верховному Суді.

10 серпня 2026 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті касаційного провадження.

У суді зазначили, що справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження, а рішення у таких справах за загальним правилом не підлягають касаційному оскарженню.

Суд перевірив доводи заявника щодо наявності виняткових підстав для касаційного перегляду, однак не встановив обставин, які дозволяли б відкрити провадження.

Коли неявка за повісткою є поважною

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", поважними причинами неприбуття за повісткою є обставини, підтверджені документами відповідних державних органів, установ та організацій.

До них належать:

стихійні перешкоди;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки;

інші обставини, які позбавили людину можливості особисто прибути у визначені місце та строк;

смерть близького родича або близького родича дружини чи чоловіка.

Якщо людина не може прибути за повісткою, вона повинна не пізніше трьох діб від визначених у ній дати та часу повідомити ТЦК та СП про причину неявки. Після цього необхідно прибути до ТЦК у строк, що не перевищує семи календарних днів.

Як повістку вручають поштою

Окремо суд навів правила щодо вручення повісток поштою. Рекомендований лист із позначкою "Повістка ТЦК" має вручатися особисто адресату.

Якщо адресата немає вдома, сама повістка не вкладається до поштової скриньки. Якщо повідомити людину про надходження поштового відправлення телефоном або технічними засобами неможливо, до абонентської поштової скриньки вкладають повідомлення про його надходження.

Якщо адресат протягом трьох робочих днів після повідомлення поштового відділення не забирає рекомендований лист із позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить на відправленні позначку "Адресат відсутній за зазначеною адресою". Не пізніше наступного робочого дня лист повертають відправнику.

У цій справі, однак, повістку доставляла не пошта, а група оповіщення. Тому суд оцінював обставини оповіщення в межах конкретної справи та дійшов висновку, що матеріали містять відомості про належне оповіщення чоловіка.

Новини.LIVE інформували, що підприємство не подало до ТЦК звіт про транспортні засоби та техніку у встановлений строк. Керівниця пояснила, що була у відпустці, а звітність мала подати інша особа. Суд не скасував штраф у розмірі 34 тисячі грн, залишивши постанову ТЦК без змін.

Новини.LIVE також повідомляли, що полковник ТЦК на Івано-Франківщині незаконно мобілізував військовозобов’язаного, попри чинне бронювання. Суд визнав посадовця винним і призначив йому штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Полковник свою провину визнав, а в разі несплати штрафу протягом 15 діб його розмір подвоїться до 68 тисяч гривень.