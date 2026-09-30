ТЦК звернувся до Нацполіції: що означає червона стрічка в Резерв+

Штраф у додатку "Резерв+". Фото: УНІАН

Червона смуга в додатку "Резерв+" свідчить про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зафіксував порушення правил військового обліку. Після цього ТЦК може звернутися до Національної поліції для розшуку та доставки особи з метою оформлення матеріалів адміністративної справи. При цьому сама позначка червоного кольору ще не означає, що на особу вже накладено штраф.

Також такий статус не свідчить про автоматичне блокування банківських рахунків або передачу справи до виконавчої служби, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Kadroland.

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У яких випадках з’являється червона стрічка

Порушення військового обліку може бути пов’язане з різними обставинами. Зокрема, позначка з’являється після фіксації неявки за повісткою, відмови або ухилення від проходження військово-лікарської комісії, а також невстановлення на військовий облік після зміни місця проживання.

Причиною може стати й несвоєчасне оновлення облікових даних після переїзду, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Порушенням також вважається відсутність особи у військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання. В окремих випадках підставою стає невиконання вимог, пов’язаних із наданням майна для потреб оборони та мобілізації.

Таким чином, червона позначка насамперед вказує на наявність зафіксованого порушення. Сама її поява не є постановою про притягнення до адміністративної відповідальності. Штраф призначається окремо після розгляду відповідної справи ТЦК.

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Що відбувається після фіксації порушення

Якщо ТЦК встановив порушення, він може направити звернення до Національної поліції з метою розшуку та доставки військовозобов’язаного. Така доставка необхідна для оформлення матеріалів у рамках провадження щодо адміністративного правопорушення.

При цьому червона смуга не означає, що справа автоматично потрапила до державного виконавця. Для виникнення заборгованості за штраф спочатку має бути винесено відповідну постанову. Якщо вона не виконується у встановлений строк, тоді можлива подальша передача матеріалів на примусове виконання.

Тому поширені твердження про те, що червоний колір у "Резерв+" нібито одразу означає арешт рахунків або передачу справи до виконавчої служби, не відповідають призначенню цього статусу.

Де переглянути інформацію про штраф

Перевірити, чи виніс ТЦК постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, можна безпосередньо в додатку "Резерв+". Для цього передбачено окремий розділ зі штрафами. Якщо постанова вже прийнята, у додатку відображається відповідна інформація та доступна можливість її оплати.

Важливо враховувати, що наявність червоної стрічки та наявність призначеного штрафу — це не одне й те саме. У першому випадку йдеться про зафіксоване порушення та відповідний статус у системі, тоді як штраф з’являється після розгляду адміністративної справи та ухвалення постанови.

Після сплати призначеного штрафу інформація про виконання постанови оновлюється в державних системах. Однак усунення одного порушення не звільняє військовозобов’язаного від дотримання правил військового обліку в подальшому. Якщо будуть зафіксовані нові порушення, вони можуть розглядатися окремо.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що підприємства, на яких працюють військовозобов’язані українці, можуть зіткнутися зі штрафами після позапланових перевірок ТЦК.

Також Новини.LIVE писали про те, що суд став на бік військовозобов'язаного громадянина у спорі з ТЦК та СП, які наклали на нього штраф через прострочення оновлення даних.