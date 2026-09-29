Військовий облік на підприємстві: за що можуть накласти штраф

Військовий квиток у вигляді книжки. Фото: "Мережа права"

Військовий облік працівників є обов’язковим для підприємств, де працюють призовники, військовозобов’язані або резервісти. Роботодавець повинен не тільки вести персональні списки, а й своєчасно оновлювати відомості, перевіряти військово-реєстраційні документи та передавати необхідну інформацію до ТЦК та СП. Міністерство оборони України нагадало про вимоги щодо організації такого обліку та відповідальність за їх порушення.

За порушення в період дії особливого режиму для посадових осіб передбачені штрафи від 34 000 до 59 500 гривень, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на «Судово-юридичну газету».

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За що підприємство може отримати штраф

Організація військового обліку є обов’язком підприємства незалежно від форми власності. Зокрема, роботодавець повинен оформити документи щодо обліку, призначити відповідальну особу, вести списки персонального обліку та контролювати актуальність відомостей про військовозобов’язаних співробітників. При отриманні розпорядження ТЦК про виклик працівника підприємство також зобов’язане організувати його оповіщення та забезпечити виконання відповідних вимог.

До основних обов’язків роботодавця належать:

перевірка військово-облікових документів працівників;

ведення та актуалізація персональних даних;

інформування ТЦК про кадрові зміни у встановлені терміни;

проведення звірки облікових даних;

ведення передбаченої документації;

виконання вимог щодо оповіщення працівників.

При цьому з червня 2026 року порядок військового обліку було додатково оновлено. Зокрема, передбачено зміни у процедурі звірки даних персонального обліку, у тому числі з використанням електронних засобів. За повноту, достовірність та своєчасність подання передбачених відомостей керівник підприємства несе відповідальність згідно із законодавством.

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Хто відповідає за порушення та як проводяться перевірки

Якщо військовий облік на підприємстві взагалі не організовано, відповідальність покладається на керівника. Коли облік організовано, але ведеться з порушеннями, адміністративне стягнення застосовується до посадової особи, відповідальної за відповідну роботу. У особливий період стаття 210-1 КУпАП передбачає для посадових осіб штраф від 34 000 до 59 500 гривень.

Стан військового обліку можуть перевіряти комісії за участю представників ТЦК та СП, органів державної влади та інших передбачених законодавством структур. Перевірки бувають плановими та позаплановими. Про планову перевірку підприємство має бути повідомлене не пізніше ніж за 10 днів до її проведення, тоді як позапланова перевірка у передбачених випадках може відбуватися без попереднього повідомлення.

Окремо Міноборони звертає увагу на кількість адміністративних стягнень. Саме по собі виявлення кількох порушень під час однієї перевірки не означає автоматичного призначення окремого штрафу за кожне з них. Якщо порушення розглядаються в рамках однієї адміністративної справи й ухвалюється одна постанова, застосовується один штраф. При розгляді порушень у кількох адміністративних справах кількість постанов може бути іншою.

Таким чином, відповідальність підприємства залежить насамперед від того, чи організовано військовий облік і хто призначений відповідальним за його ведення. Керівнику та кадровій службі важливо мати необхідні документи, підтримувати відомості про працівників в актуальному стані та виконувати вимоги чинного порядку військового обліку. Наразі діє редакція відповідного Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 1487, зі змінами, внесеними у 2026 році.

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