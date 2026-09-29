Воинский учет на предприятии: за что могут оштрафовать

Военный билет в виде книжки. Фото: "Мережа права"

Воинский учет работников обязателен для предприятий, где трудятся призывники, военнообязанные или резервисты. Работодатель должен не только вести персональные списки, но и своевременно обновлять сведения, проверять военно-учетные документы и передавать необходимую информацию в ТЦК и СП. Министерство обороны Украины напомнило о требованиях к организации такого учета и ответственности за их нарушение.

За нарушения в период действия особого периода для должностных лиц предусмотрены штрафы от 34 000 до 59 500 гривен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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За что предприятие может получить штраф

Организация воинского учета является обязанностью предприятия независимо от формы собственности. В частности, работодатель должен оформить документы по учету, назначить ответственное лицо, вести списки персонального учета и контролировать актуальность сведений о военнообязанных сотрудниках. При получении распоряжения ТЦК о вызове работника предприятие также обязано организовать его оповещение и обеспечить выполнение соответствующих требований.

К основным обязанностям работодателя относятся:

проверка военно-учетных документов работников;

ведение и актуализация персональных данных;

информирование ТЦК о кадровых изменениях в установленные сроки;

проведение сверки учетных данных;

ведение предусмотренной документации;

выполнение требований по оповещению работников.

При этом с июня 2026 года порядок воинского учета был дополнительно обновлен. В частности, предусмотрены изменения в процедуре сверки данных персонального учета, в том числе с использованием электронных средств. За полноту, достоверность и своевременность представления предусмотренных сведений руководитель предприятия несет ответственность согласно законодательству.

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Кто отвечает за нарушения и как проходят проверки

Если воинский учет на предприятии вообще не организован, ответственность возлагается на руководителя. Когда учет организован, но ведется с нарушениями, административное взыскание применяется к должностному лицу, ответственному за соответствующую работу. В особый период статья 210-1 КУоАП предусматривает для должностных лиц штраф от 34 000 до 59 500 гривен.

Состояние воинского учета могут проверять комиссии с участием представителей ТЦК и СП, органов государственной власти и других предусмотренных законодательством структур. Проверки бывают плановыми и внеплановыми. О плановой проверке предприятие должны уведомить не позднее чем за 10 дней до ее проведения, тогда как внеплановая проверка в предусмотренных случаях может проходить без предварительного уведомления.

Отдельно Минобороны обращает внимание на количество административных взысканий. Само по себе выявление нескольких нарушений во время одной проверки не означает автоматического назначения отдельного штрафа за каждое из них. Если нарушения рассматриваются в рамках одного административного дела и выносится одно постановление, применяется один штраф. При рассмотрении нарушений в нескольких административных делах количество постановлений может быть другим.

Таким образом, ответственность предприятия зависит прежде всего от того, организован ли воинский учет и кто назначен ответственным за его ведение. Руководителю и кадровой службе важно иметь необходимые документы, поддерживать сведения о работниках в актуальном состоянии и выполнять требования действующего порядка воинского учета. Сейчас действует редакция соответствующего Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1487, с изменениями, внесенными в 2026 году.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что суд может отменить штраф ТЦК при одном важном условии: военнообязанные мужчины могут рассчитывать на исход дела в свою пользу.

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