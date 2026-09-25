Отпуск за границей для военных: какие документы нужны

Военный пехотинец. Фото: УНИАН

Военнослужащие во время военного положения могут проводить предоставленный отпуск за границей, однако для этого необходимо заранее оформить отпуск и подготовить документы для пересечения границы. Самостоятельно покинуть место службы только на основании желания провести время за пределами Украины нельзя. Отпуск предоставляется командованием в установленном порядке, а военнослужащий должен соблюдать определенный срок возвращения.

Правила пересечения государственной границы предусматривают отдельные основания и документы для лиц, имеющих право на выезд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Военно-юридическую газету.

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Что оформить до поездки

Сначала военнослужащему необходимо получить решение о предоставлении отпуска и соответствующим образом оформить его в воинской части. Во время военного положения ежегодный основной отпуск может предоставляться продолжительностью до 30 календарных дней, а отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — до 10 дней.

Перед поездкой следует проверить:

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заграничный паспорт;

документы, подтверждающие право на пересечение границы;

документы о предоставлении отпуска;

отпускной билет, если он предусмотрен порядком оформления;

требования страны, в которую планируется поездка;

медицинскую страховку, если она необходима.

Воинским частям выдаются отпускные билеты военнослужащим, которые отправляются в отпуск.

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Отпуск за границей при этом не прекращает прохождение военной службы. После его окончания военнослужащий должен своевременно вернуться к месту службы. Если возникают обстоятельства, препятствующие возвращению, о них необходимо как можно быстрее сообщить командованию и иметь документы, подтверждающие причину задержки.

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Отдельно стоит учитывать требования информационной безопасности. Во время поездки не следует публиковать в открытом доступе документы, точное местонахождение, маршруты, сведения о подразделении или другие данные, которые могут раскрывать служебную информацию. При этом оригиналы документов и подтверждения поездки желательно хранить таким образом, чтобы к ним был доступ при необходимости.

Таким образом, перед выездом военнослужащему важно проверить не только билет и паспорт, но и весь пакет служебных документов. Право на отпуск и возможность пересечения границы — связанные, но разные процедуры, поэтому оформление поездки лучше завершить до отправления, а возвращение планировать с учетом возможных задержек.

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Напомним, Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные украинцы за границей не обязаны возвращаться на родину в случае получения повестки в мессенджере.

Также Новини.LIVE писали о том, что военнообязанный украинец попытался через суд отменить приказ о своей мобилизации: чем завершилась эта история.