Відпустка за кордоном для військових: які документи потрібні

Військовий піхотинець. Фото: УНІАН

Військовослужбовці під час воєнного стану можуть провести надану відпустку за кордоном, однак для цього необхідно заздалегідь оформити відпустку та підготувати документи для перетину кордону. Самостійно залишити місце служби лише на підставі бажання провести час за межами України не можна. Відпустку надає командування у встановленому порядку, а військовослужбовець повинен дотримуватися визначеного терміну повернення.

Правила перетину державного кордону передбачають окремі підстави та документи для осіб, які мають право на виїзд, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Військово-юридичну газету".

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Що оформити перед поїздкою

Спочатку військовослужбовцю необхідно отримати рішення про надання відпустки та відповідним чином оформити її у військовій частині. Під час воєнного стану щорічна основна відпустка може надаватися тривалістю до 30 календарних днів, а відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин — до 10 днів.

Перед поїздкою слід перевірити:

закордонний паспорт;

документи, що підтверджують право на перетин кордону;

документи про надання відпустки;

відпускний квиток, якщо він передбачений порядком оформлення;

вимоги країни, до якої планується поїздка;

медичну страховку, якщо вона необхідна.

Військовим частинам видаються відпускні квитки військовослужбовцям, які вирушають у відпустку.

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Відпустка за кордоном при цьому не припиняє проходження військової служби. Після його закінчення військовослужбовець повинен своєчасно повернутися до місця служби. Якщо виникають обставини, що перешкоджають поверненню, про них необхідно якомога швидше повідомити командування та мати документи, що підтверджують причину затримки.

Окремо варто враховувати вимоги інформаційної безпеки. Під час поїздки не слід публікувати у відкритому доступі документи, точне місцезнаходження, маршрути, відомості про підрозділ або інші дані, які можуть розкривати службову інформацію. При цьому оригінали документів та підтвердження поїздки бажано зберігати таким чином, щоб до них був доступ у разі потреби.

Таким чином, перед виїздом військовослужбовцю важливо перевірити не тільки квиток і паспорт, а й весь пакет службових документів. Право на відпустку та можливість перетину кордону — пов’язані, але різні процедури, тому оформлення поїздки краще завершити до відправлення, а повернення планувати з урахуванням можливих затримок.

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