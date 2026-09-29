Неявка в ТЦК — при каких обстоятельствах можно перенести визит

Сотрудники ТЦК и СП беседуют с мужчиной. Фото: кадр из видео

Военнообязанные украинцы, получающие повестки, должны явиться в ТЦК в дату и время, указанные в документе. В случае неявки человеку грозит штраф, но в то же время закон предусматривает основания, при которых неявка будет считаться уважительной, если это подтвердить документально.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины.

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При каких обстоятельствах неявка по повестке в ТЦК считается уважительной

Отметим, что перечень причин, по которым неявка по повестке может считаться уважительной, определен Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В частности, таким основанием является состояние здоровья, если из-за болезни человек объективно не может самостоятельно передвигаться или прибыть в территориальный центр комплектования.

Уважительной причиной также считается смерть близкого родственника. Закон относит к ним родителей, мужа или жену, детей, родного брата или сестру, деда или бабушку, а также близких родственников супругов.

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Отдельно предусмотрена ситуация, когда прибыть в установленный срок помешало стихийное бедствие. В таком случае у человека также может быть уважительная причина для неявки.

Кроме того, закон предусматривает и другие обстоятельства, которые объективно сделали личное явление невозможным. Среди них могут быть активные боевые действия в регионе проживания или другие препятствия для человека.

В то же время сама по себе ссылка на уважительную причину не освобождает военнообязанного от необходимости сообщить о неявке. Он должен проинформировать ТЦК об обстоятельствах, не позволивших ему прибыть, и предоставить документы, подтверждающие их.

Если причиной стала болезнь, подтверждением может служить медицинская справка или соответствующее заключение врача. В случае смерти родственника необходимо предоставить свидетельство о смерти. Другие обстоятельства также должны быть подтверждены официальными документами.

Если военнообязанный не явился по повестке и не имел для этого уважительных причин, законом предусмотрена административная ответственность.

В условиях военного положения за нарушение правил воинского учета гражданину может быть назначен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время в случае уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации речь идет уже об уголовной ответственности. Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщали Новини.LIVE, военнослужащие во время военного положения могут провести отпуск за границей, однако для этого необходимо заранее оформить отпуск и подготовить документы для пересечения границы. Самостоятельно покинуть место службы только по собственному желанию нельзя.

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