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Главная ТЦК Чиновник РТЦК торговал должностью в тылу: получил подозрение

Чиновник РТЦК торговал должностью в тылу: получил подозрение

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27 сентября 2026 08:35
Сотрудника РТЦК и СП задержали по подозрению во взяточничестве
Задержание чиновника РТЦК и СП. Фото: Прокуратура Украины

Старшего офицера мобилизационного отдела одного из РТЦК и СП Днепра подозревают во взяточничестве. Речь идет о получении денег за перевод одного из бойцов на срочную военную службу. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения — мужчина находится под стражей, но имеет право выйти на свободу, уплатив залог.

Об этом 24 сентября сообщила Специализированная прокуратура Восточного региона, передает Новини.LIVE.

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В чем обвиняют чиновника РТЦК и СП

По данным следствия, в начале июля текущего года в административном здании РТЦК и СП фигурант заверил военнослужащего, что сможет повлиять на чиновников воинской части, чтобы те перевели мужчину в тыловое подразделение. Такую услугу он оценил в полторы тысячи долларов.

Взятка, которую получил чиновник РТЦК и СП
Деньги, которые передал чиновнику РТЦК и СП военнослужащий. Фото: Прокуратура Украины

В сентябре "клиент" передал дельцу деньги. Сразу после этого представителя военкомата задержали правоохранители.

Какое наказание грозит представителю РТЦК и СП

Чиновника сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки за влияние на решение человека, выполняющего государственные функции (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Фигуранта арестовали — чтобы выйти из-под стражи, он должен уплатить 266 тысяч 240 гривен. Если вину обвиняемого докажут в суде, мужчина может попасть в тюрьму на срок от трех до восьми лет. Кроме того, у него конфискуют имущество.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что сотрудник ТЦК и СП незаконно мобилизовал мужчину, у которого было действующее бронирование. Дело рассмотрел суд. Представителя военкомата оштрафовали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что 17-летний парень препятствовал деятельности ТЦК. Подросток был администратором Telegram-канала, где сообщали о местах работы групп оповещения. Нарушителя разоблачили сотрудники СБУ.

взятка военкомат мобилизация ТЦК и СП военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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