Посадовця РТЦК та СП затримали за підозрою в хабарництві

Затримання посадовця РТЦК та СП. Фото: Прокуратура України

Старшого офіцера мобілізаційного відділу одного із РТЦК та СП Дніпра підозрюють у хабарництві. Йдеться про одержання грошей за переведення одного з бійців до типової військової служби. Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід — чоловік перебуває під вартою, але має право вийти на волю, сплативши заставу.

Про це 24 вересня повідомила Спеціалізована прокуратура Східного регіону, повідомляє Новини.LIVE.

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У чому обвинувачують посадовця РТЦК та СП

За даними слідства, на початку липня поточного року в адміністративній будівлі РТЦК та СП фігурант запевнив військовослужбовця, що зможе вплинути на посадовців військової частини, аби ті перевели чоловіка до тилового підрозділу. Таку послугу він оцінив у півтори тисячі доларів.

Гроші, які передав посадовцю РТЦК та СП військовий. Фото: Прокуратура України

У вересні "клієнт" передав ділку гроші. Одразу після цього представника військкомату затримали правоохоронці.

Яке покарання загрожує представнику РТЦК та СП

Посадовцю повідомили про підозру у вимагання і одержанні хабаря за вплив на рішення людини, яка виконує державні функції (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Фігуранта заарештували — щоб вийти з-під варти, він має сплатити 266 тисяч 240 гривень. Якщо провину обвинуваченого доведуть у суді, чоловік може потрапити до в'язниці на строк від трьох до восьми років. Крім того, у нього конфіскують майно.

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