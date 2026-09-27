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Головна ТЦК Посадовець РТЦК торгував службою в тилу: отримав підозру

Посадовець РТЦК торгував службою в тилу: отримав підозру

Ua ru
27 вересня 2026 08:35
Посадовця РТЦК та СП затримали за підозрою в хабарництві
Затримання посадовця РТЦК та СП. Фото: Прокуратура України

Старшого офіцера мобілізаційного відділу одного із РТЦК та СП Дніпра підозрюють у хабарництві. Йдеться про одержання грошей за переведення одного з бійців до типової військової служби. Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід — чоловік перебуває під вартою, але має право вийти на волю, сплативши заставу.

Про це 24 вересня повідомила Спеціалізована прокуратура Східного регіону, повідомляє Новини.LIVE.

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У чому обвинувачують посадовця РТЦК та СП

За даними слідства, на початку липня поточного року в адміністративній будівлі РТЦК та СП фігурант запевнив військовослужбовця, що зможе вплинути на посадовців військової частини, аби ті перевели чоловіка до тилового підрозділу. Таку послугу він оцінив у півтори тисячі доларів.

Хабар, який отримав посадовець РТЦК та СП
Гроші, які передав посадовцю РТЦК та СП військовий. Фото: Прокуратура України

У вересні "клієнт" передав ділку гроші. Одразу після цього представника військкомату затримали правоохоронці.

Яке покарання загрожує представнику РТЦК та СП

Посадовцю повідомили про підозру у вимагання і одержанні хабаря за вплив на рішення людини, яка виконує державні функції (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Фігуранта заарештували — щоб вийти з-під варти, він має сплатити 266 тисяч 240 гривень. Якщо провину обвинуваченого доведуть у суді, чоловік може потрапити до в'язниці на строк від трьох до восьми років. Крім того, у нього конфіскують майно.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що працівник ТЦК та СП незаконно мобілізував чоловіка, який мав чинне бронювання. Справу розглянув суд. Представника військкомату оштрафували.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав, що 17-річний хлопець перешкоджав діяльності ТЦК. Підліток був адміністратором Telegram-каналу, де інформували про місця роботи груп оповіщення. Порушника викрили працівники СБУ.

хабар військкомат мобілізація ТЦК та СП військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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