Неявка до ТЦК - які причини дозволяють перенести візит

Працівники ТЦК та СП спілкуються з чоловіком. Фото: кадр з відео

Військовозобов'язані українці, які отримують повістки, мають прибути до ТЦК у ту дату та час, які вказані у документі. У разі неявки людині загрожує штраф, але водночас закон передбачає підстави, за яких неприбуття буде вважатися поважним, якщо підтвердити це документально.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради України.

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За яких обставин неявка за повісткою в ТЦК є поважною

Зауважимо, що перелік причин, за яких неявка за повісткою може вважатися поважною, визначений Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема, такою підставою є стан здоров’я, якщо через хворобу людина об’єктивно не може самостійно пересуватися або прибути до територіального центру комплектування.

Поважною причиною також вважається смерть близького родича. Закон відносить до них батьків, чоловіка чи дружину, дітей, рідних брата або сестру, діда чи бабусю, а також близьких родичів подружжя.

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Окремо передбачена ситуація, коли прибути у визначений строк перешкодило стихійне лихо. У такому разі людина також може мати поважну причину для неявки.

Крім того, закон передбачає й інші обставини, які об’єктивно унеможливили особисте прибуття. Серед них можуть бути активні бойові дії в регіоні проживання або інші перешкоди для людини.

Водночас лише посилання на поважну причину не звільняє військовозобов’язаного від необхідності повідомити про неявку. Він має поінформувати ТЦК про обставини, які не дозволили прибути, та надати документи, що їх підтверджують.

Якщо причиною стала хвороба, підтвердженням може бути медична довідка або відповідний висновок лікаря. У разі смерті родича необхідно надати свідоцтво про смерть. Інші обставини також мають бути підтверджені офіційними документами.

Якщо військовозобов’язаний не прибув за повісткою і не мав для цього поважних причин, закон передбачає адміністративну відповідальність.

В умовах воєнного стану за порушення правил військового обліку громадянину може бути призначений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас у випадку ухилення від призову на військову службу під час мобілізації йдеться вже про кримінальну відповідальність. За статтею 336 Кримінального кодексу України таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Як повідомляли Новини.LIVE, військові під час воєнного стану можуть провести відпустку за кордоном, однак для цього треба заздалегідь оформити відпустку та підготувати документи для перетину кордону. Самостійно залишити місце служби лише на підставі бажання не можна.

Також ми писали, що робити, якщо після зняття з військового обліку статус в електронному кабінеті не змінився.