Резерв+ помог отменить штраф ТЦК в 17 тысяч гривен

Ошибка ТЦК: почему суд может отменить штраф
Военнообязанного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он не стал на воинский учет по новому месту пребывания. Мужчина ранее уточнил свои данные через "Резерв+", после чего ТЦК получил информацию о его адресе. Штраф ему выписали почти через год после того, как, по выводам суда, ведомству стало известно о возможном нарушении.
Апелляционный суд решил, что установленный законом срок для привлечения к административной ответственности уже истек, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Почему ТЦК выписал штраф
Мужчина состоял на воинском учете как внутренне перемещенное лицо. Еще 23 февраля 2025 года он уточнил данные через "Резерв+", в том числе сообщил адрес проживания, однако в установленный семидневный срок не стал на учет по новому месту пребывания. В феврале 2026 года через приложение он также подал заявление о согласии на рассмотрение дела без его участия. Такая процедура предусмотрена статьей 279-9 КУоАП для случаев, когда человек не оспаривает нарушение.
Известно, что 4 февраля 2026 года ТЦК вынес постановление о штрафе в размере 17 тысяч гривен. Мужчина оспорил его в суде, однако первая инстанция сначала оставила постановление в силе. После этого он подал апелляцию.
Что изменило решение апелляции
Шестой апелляционный административный суд рассмотрел дело №695/591/26 и указал, что нарушение в виде неприбытия в установленный срок для постановки на воинский учет не является длящимся. По мнению коллегии, оно считается совершенным в момент, когда истек установленный семидневный срок и человек не выполнил соответствующую обязанность.
При этом статья 38 КУоАП устанавливает для правонарушений по статьям 210 и 210-1 трехмесячный срок со дня их выявления, в пределах общего годичного срока со дня совершения. Суд также исходил из того, что днем выявления является момент, когда уполномоченный орган получил сведения о возможном нарушении, а не дата последующего оформления постановления.
В данном случае апелляция установила, что ТЦК мог узнать о нарушении не позднее 4 марта 2025 года — после истечения семидневного срока и наступления первого рабочего дня. Следовательно, трехмесячный срок истек 4 июня 2025 года, тогда как постановление о штрафе было вынесено только 4 февраля 2026 года.
В итоге апелляционный суд отменил решение первой инстанции и постановление ТЦК о привлечении мужчины к ответственности. Производство по делу закрыли из-за истечения срока, установленного статьей 38 КУоАП.
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