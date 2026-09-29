Резерв+ помог отменить штраф ТЦК в 17 тысяч гривен

Приложение "Резерв+" в смартфоне. Фото: Минобороны Украины

Военнообязанного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он не стал на воинский учет по новому месту пребывания. Мужчина ранее уточнил свои данные через "Резерв+", после чего ТЦК получил информацию о его адресе. Штраф ему выписали почти через год после того, как, по выводам суда, ведомству стало известно о возможном нарушении.

Апелляционный суд решил, что установленный законом срок для привлечения к административной ответственности уже истек, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему ТЦК выписал штраф

Мужчина состоял на воинском учете как внутренне перемещенное лицо. Еще 23 февраля 2025 года он уточнил данные через "Резерв+", в том числе сообщил адрес проживания, однако в установленный семидневный срок не стал на учет по новому месту пребывания. В феврале 2026 года через приложение он также подал заявление о согласии на рассмотрение дела без его участия. Такая процедура предусмотрена статьей 279-9 КУоАП для случаев, когда человек не оспаривает нарушение.

Известно, что 4 февраля 2026 года ТЦК вынес постановление о штрафе в размере 17 тысяч гривен. Мужчина оспорил его в суде, однако первая инстанция сначала оставила постановление в силе. После этого он подал апелляцию.

Что изменило решение апелляции

Шестой апелляционный административный суд рассмотрел дело №695/591/26 и указал, что нарушение в виде неприбытия в установленный срок для постановки на воинский учет не является длящимся. По мнению коллегии, оно считается совершенным в момент, когда истек установленный семидневный срок и человек не выполнил соответствующую обязанность.

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При этом статья 38 КУоАП устанавливает для правонарушений по статьям 210 и 210-1 трехмесячный срок со дня их выявления, в пределах общего годичного срока со дня совершения. Суд также исходил из того, что днем выявления является момент, когда уполномоченный орган получил сведения о возможном нарушении, а не дата последующего оформления постановления.

В данном случае апелляция установила, что ТЦК мог узнать о нарушении не позднее 4 марта 2025 года — после истечения семидневного срока и наступления первого рабочего дня. Следовательно, трехмесячный срок истек 4 июня 2025 года, тогда как постановление о штрафе было вынесено только 4 февраля 2026 года.

В итоге апелляционный суд отменил решение первой инстанции и постановление ТЦК о привлечении мужчины к ответственности. Производство по делу закрыли из-за истечения срока, установленного статьей 38 КУоАП.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что важно знать военнослужащему, чтобы получить право беспрепятственно выехать за границу.

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