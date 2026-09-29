Резерв+ допоміг скасувати штраф ТЦК у розмірі 17 тисяч гривень

Додаток "Резерв+" на смартфоні. Фото: Міністерство оборони України

Військовозобов’язаного українця оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що він не став на військовий облік за новим місцем перебування. Чоловік раніше уточнив свої дані через "Резерв+", після чого ТЦК отримав інформацію про його адресу. Штраф йому виписали майже через рік після того, як, за висновками суду, відомству стало відомо про можливе порушення.

Апеляційний суд вирішив, що встановлений законом строк для притягнення до адміністративної відповідальності вже минув, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому ТЦК виписав штраф

Чоловік перебував на військовому обліку як внутрішньо переміщена особа. Ще 23 лютого 2025 року він уточнив дані через "Резерв+", зокрема повідомив адресу проживання, проте у встановлений семиденний строк не став на облік за новим місцем перебування. У лютому 2026 року через додаток він також подав заяву про згоду на розгляд справи без його участі. Така процедура передбачена статтею 279-9 КУоАП для випадків, коли особа не оскаржує порушення.

Відомо, що 4 лютого 2026 року ТЦК виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Чоловік оскаржив її в суді, однак суд першої інстанції спочатку залишив постанову в силі. Після цього він подав апеляцію.

Що змінило рішення апеляційної інстанції

Шостий апеляційний адміністративний суд розглянув справу № 695/591/26 і вказав, що порушення у вигляді неявки у встановлений строк для постановки на військовий облік не є триваючим. На думку колегії, воно вважається вчиненим у момент, коли минув встановлений семиденний термін і особа не виконала відповідний обов’язок.

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При цьому стаття 38 КУпАП встановлює для правопорушень за статтями 210 та 210-1 тримісячний строк від дня їх виявлення, у межах загального річного строку від дня вчинення. Суд також виходив з того, що днем виявлення є момент, коли уповноважений орган отримав відомості про можливе порушення, а не дата подальшого оформлення постанови.

У даному випадку апеляційний суд встановив, що ТЦК міг дізнатися про порушення не пізніше 4 березня 2025 року — після закінчення семиденного строку та настання першого робочого дня. Отже, тримісячний строк закінчився 4 червня 2025 року, тоді як постанова про штраф була ухвалена лише 4 лютого 2026 року.

У підсумку апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та постанову ТЦК про притягнення чоловіка до відповідальності. Провадження у справі було закрито через закінчення строку, встановленого статтею 38 КУпАП.

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