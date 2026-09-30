Отказ от службы после ВВК: суд изменил наказание

Не явился в ТЦК после ВВК: какой приговор вынес суд
Районный суд Черкасской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнообязанного, обвиненного в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии отказался получать повестку для призыва и отправки в воинскую часть. Кроме того, он письменно сообщил в ТЦК и СП о нежелании проходить военную службу.
Суд признал его виновным, однако с учетом обстоятельств дела заменил предусмотренное статьей 336 УК Украины наказание более мягким, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Что произошло в ТЦК после ВВК
Как установил суд, 5 мая 2025 года мужчина прошел медицинское освидетельствование и был признан пригодным к военной службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских, логистических и других подразделениях. Законных оснований для отсрочки от мобилизации у него не было.
В тот же день в помещении ТЦК мужчине предложили получить повестку с требованием явиться в 17:00 для призыва на военную службу и последующего направления в подразделение ВСУ. От получения документа он отказался, в связи с чем сотрудники ТЦК составили соответствующий акт. После этого мужчина также подал письменное заявление, в котором сообщил об отказе проходить военную службу.
Суд установил, что военнообязанный знал о необходимости явиться в ТЦК в назначенное время, однако без уважительных причин этого не сделал. О причинах неявки он не сообщил и документов, которые могли бы подтвердить уважительные обстоятельства, не предоставил. Эти действия суд квалифицировал как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины.
Какие обстоятельства учел суд
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. При этом он объяснил отказ от службы состоянием здоровья, сославшись на тяжелые заболевания, ограничения подвижности и документы, которые подавались для установления инвалидности.
Суд учел, что ранее мужчина не был судим, положительно характеризовался по месту жительства, признал вину и активно способствовал рассмотрению дела. Также смягчающим обстоятельством признали наличие тяжелого заболевания. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
Санкция статьи 336 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Однако суд применил часть первую статьи 69 УК Украины, которая при наличии предусмотренных законом обстоятельств позволяет назначить более мягкое наказание. В итоге вместо лишения свободы мужчине назначили штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно 17 тысяч гривен.
Суд также указал, что после открытия уголовного производства мужчину больше не доставляли в ТЦК. Согласно материалам дела, с учетом тяжелого заболевания его мобилизация на тот момент не осуществлялась, а для решения вопроса об установлении инвалидности он должен был пройти соответствующее обследование. В то же время суд не нашел оснований для освобождения мужчины от наказания с испытанием.
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