Отказ от службы после ВВК: суд изменил наказание

Приговор суда. Фото иллюстративное

Районный суд Черкасской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнообязанного, обвиненного в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии отказался получать повестку для призыва и отправки в воинскую часть. Кроме того, он письменно сообщил в ТЦК и СП о нежелании проходить военную службу.

Суд признал его виновным, однако с учетом обстоятельств дела заменил предусмотренное статьей 336 УК Украины наказание более мягким, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Что произошло в ТЦК после ВВК

Как установил суд, 5 мая 2025 года мужчина прошел медицинское освидетельствование и был признан пригодным к военной службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских, логистических и других подразделениях. Законных оснований для отсрочки от мобилизации у него не было.

В тот же день в помещении ТЦК мужчине предложили получить повестку с требованием явиться в 17:00 для призыва на военную службу и последующего направления в подразделение ВСУ. От получения документа он отказался, в связи с чем сотрудники ТЦК составили соответствующий акт. После этого мужчина также подал письменное заявление, в котором сообщил об отказе проходить военную службу.

Суд установил, что военнообязанный знал о необходимости явиться в ТЦК в назначенное время, однако без уважительных причин этого не сделал. О причинах неявки он не сообщил и документов, которые могли бы подтвердить уважительные обстоятельства, не предоставил. Эти действия суд квалифицировал как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

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Какие обстоятельства учел суд

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. При этом он объяснил отказ от службы состоянием здоровья, сославшись на тяжелые заболевания, ограничения подвижности и документы, которые подавались для установления инвалидности.

Суд учел, что ранее мужчина не был судим, положительно характеризовался по месту жительства, признал вину и активно способствовал рассмотрению дела. Также смягчающим обстоятельством признали наличие тяжелого заболевания. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Санкция статьи 336 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Однако суд применил часть первую статьи 69 УК Украины, которая при наличии предусмотренных законом обстоятельств позволяет назначить более мягкое наказание. В итоге вместо лишения свободы мужчине назначили штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно 17 тысяч гривен.

Суд также указал, что после открытия уголовного производства мужчину больше не доставляли в ТЦК. Согласно материалам дела, с учетом тяжелого заболевания его мобилизация на тот момент не осуществлялась, а для решения вопроса об установлении инвалидности он должен был пройти соответствующее обследование. В то же время суд не нашел оснований для освобождения мужчины от наказания с испытанием.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, как в ТЦК отреагировали на информацию о возможном начале женской мобилизации с 1 октября 2026 года.

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