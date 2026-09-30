Отменили бронь и подали новую: что важно знать военнообязанным

Отображение бронирования в "Резерв+". Фото: УНИАН

Между отменой бронирования и получением нового основания для отсрочки может возникнуть период, когда военнообязанный формально не имеет права на отсрочку. Судебная практика 2026 года показывает, что сама подача работодателем нового заявления на бронирование не означает автоматического получения такого статуса. При этом для уже действующей персональной отсрочки законодательство предусматривает другой механизм.

Если человек подает заявление на ее переоформление по другому основанию, действующая отсрочка сохраняется до решения комиссии, кроме случаев, когда она подлежит отмене, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Znaj.ua.

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Когда после отмены брони возникает риск мобилизации

Бронирование работников осуществляется работодателем в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров №76. Его оформление и аннулирование происходят через государственные электронные системы. Поэтому после отмены бронирования военнообязанный не считается автоматически забронированным только потому, что предприятие уже направило новое заявление. Для возникновения соответствующего статуса должны быть выполнены предусмотренные процедурой действия.

Именно такой спор рассматривал суд в деле, где действующее бронирование работника должно было закончиться 21 марта 2026 года. Работодатель 27 февраля подал заявление об аннулировании действующей брони и одновременно начал процедуру нового бронирования. Однако 2 марта мужчина прошел ВЛК и был мобилизован, а результат нового заявления появился уже после его призыва. Суд исходил из того, что на момент мобилизации в реестре не было действующего статуса бронирования, поэтому сама поданная заявка не могла заменить оформленную отсрочку.

Похожая ситуация возникла с работником "Укрзализныци". Работодатель подал заявление об аннулировании его бронирования 16 января 2026 года, а уже на следующий день мужчину доставили в ТЦК и направили на ВЛК. Новую заявку на бронирование предприятие направило 17 января, однако суд установил, что прежнее бронирование было аннулировано еще 16 января. Соответственно, на момент совершения дальнейших действий у мужчины уже не было действующего статуса забронированного.

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Для персональной отсрочки действует другое правило

Иная ситуация возникает, когда у военнообязанного уже есть персональная отсрочка и он обращается за ее переоформлением по другому основанию. В июле 2026 года Кабинет Министров внес изменения в Порядок №560: подача такого заявления не прекращает действие имеющейся отсрочки до принятия комиссией соответствующего решения, за исключением случаев, когда действующая отсрочка подлежит отмене. При отказе в переоформлении ранее действующая отсрочка сохраняется до окончания установленного срока.

Таким образом, в этих двух процедурах юридический момент возникновения гарантии различается. Новая заявка на бронирование не равна уже оформленной брони, тогда как при переоформлении действующей персональной отсрочки закон прямо предусматривает сохранение ее действия до решения комиссии. Поэтому при изменении основания отсрочки имеет значение не только факт подачи документов, но и то, какой именно механизм используется и какой статус на этот момент отражен в государственных реестрах.

Напомним, Новини.LIVE ранее сообщали о судебной практике, когда было вынесено решение об отмене штрафа ТЦК. Военнообязанный украинец сумел выиграть дело в высшей инстанции.

Также Новини.LIVE привели список документов, которые украинский военнослужащий должен предоставить, чтобы получить возможность выезда за границу в отпуск.