Скасували бронювання та подали нове: що важливо знати військовозобов’язаним

Відображення бронювання в "Резерв+". Фото: УНІАН

Між скасуванням бронювання та отриманням нової підстави для відстрочки може виникнути період, коли військовозобов’язаний формально не має права на відстрочку. Судова практика 2026 року показує, що сама подача роботодавцем нової заяви на бронювання не означає автоматичного отримання такого статусу. При цьому для вже чинної персональної відстрочки законодавство передбачає інший механізм.

Якщо особа подає заяву на її переоформлення на іншій підставі, чинне відстрочення зберігається до ухвалення рішення комісією, окрім випадків, коли воно підлягає скасуванню, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Znaj.ua.

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Коли після скасування бронювання виникає ризик мобілізації

Бронювання працівників здійснюється роботодавцем відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 76. Його оформлення та анулювання відбуваються через державні електронні системи. Тому після скасування бронювання військовозобов’язаний не вважається автоматично заброньованим лише тому, що підприємство вже подало нову заяву. Для набуття відповідного статусу мають бути виконані передбачені процедурою дії.

Саме такий спір розглядав суд у справі, де чинне бронювання працівника мало закінчитися 21 березня 2026 року. Роботодавець 27 лютого подав заяву про анулювання чинного бронювання та одночасно розпочав процедуру нового бронювання. Однак 2 березня чоловік пройшов ВЛК і був мобілізований, а результат нової заяви з’явився вже після його призову. Суд виходив з того, що на момент мобілізації в реєстрі не було чинного статусу бронювання, тому сама подана заявка не могла замінити оформлену відстрочку.

Схожа ситуація виникла з працівником "Укрзалізниці". Роботодавець подав заяву про анулювання його бронювання 16 січня 2026 року, а вже наступного дня чоловіка доставили до ТЦК та направили на ВЛК. Нову заявку на бронювання підприємство надіслало 17 січня, однак суд встановив, що попереднє бронювання було скасовано ще 16 січня. Відповідно, на момент вчинення подальших дій у чоловіка вже не було чинного статусу заброньованого.

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Для персонального відстрочення діє інше правило

Інша ситуація виникає, коли військовозобов’язаний уже має персональну відстрочку і звертається за її переоформленням на іншій підставі. У липні 2026 року Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку № 560: подання такої заяви не припиняє дію наявної відстрочки до ухвалення комісією відповідного рішення, за винятком випадків, коли чинна відстрочка підлягає скасуванню. У разі відмови в переоформленні раніше діюча відстрочка зберігається до закінчення встановленого терміну.

Таким чином, у цих двох процедурах юридичний момент виникнення гарантії відрізняється. Нова заявка на бронювання не є рівнозначною вже оформленому бронюванню, тоді як під час переоформлення чинного персонального відстрочення закон прямо передбачає збереження його дії до ухвалення рішення комісією. Тому при зміні підстави відстрочки має значення не тільки факт подання документів, а й те, який саме механізм використовується та який статус на цей момент відображено в державних реєстрах.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше повідомляли про судову практику, коли було винесено рішення про скасування штрафу ТЦК. Військовозобов’язаний українець зумів виграти справу у вищій інстанції.

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