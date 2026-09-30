Может ли ТЦК вызвать забронированного украинца

Повестка ТЦК в бумажном формате. Фото: УНИАН

В Украине продолжают действовать военное положение и мобилизация, однако наличие действующей брони предоставляет военнообязанному отсрочку от призыва. При этом забронированный человек не снимается с воинского учета и продолжает иметь статус военнообязанного. Поэтому сама по себе повестка не означает автоматическую отмену бронирования или последующую мобилизацию.

Действующий порядок предусматривает случаи, когда забронированного могут вызвать в ТЦК для выполнения предусмотренных законом учетных процедур, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Факты".

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Почему забронированному могут вручить повестку

Отсрочка оформляется работодателем в установленном порядке и дает отсрочку от призыва на период мобилизации. Информация о предоставленной отсрочке должна отражаться в электронном военно-учетном документе. При этом бронь не означает исключения человека из воинского учета, поэтому военнообязанный продолжает выполнять связанные с ним обязанности.

Вызов в ТЦК может быть связан не только с вопросом мобилизации. Среди возможных причин: уточнение военно-учетных данных, проверка документов, внесение изменений в сведения о человеке или другие действия, предусмотренные законодательством. Поэтому получение повестки само по себе не свидетельствует о том, что действующая отсрочка уже отменена.

При этом ключевое значение имеет фактический статус бронирования на момент явки. Забронированному военнообязанному предоставляется отсрочка от призыва, а сведения о ней отображаются в военно-учетном документе. Если бронь действительна, ее наличие должно учитываться при решении вопроса о возможности призыва.

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Если забронированный получил повестку, перед явкой стоит проверить актуальность сведений о бронировании в электронном военно-учетном документе.

На что надо обратить внимание

наличие действующей отсрочки;

срок ее действия;

актуальность военно-учетных данных;

соответствие информации в электронном документе данным работодателя;

основание и цель вызова, указанные в повестке.

Если в электронном документе отображается действующая бронь, подтверждающий документ также целесообразно иметь при себе. Это позволяет подтвердить наличие отсрочки при проведении учетных процедур.

Отдельно следует различать бронирование и снятие или исключение с воинского учета. Бронь не прекращает статус военнообязанного и не освобождает человека от выполнения обязанностей по воинскому учету. Поэтому вызов забронированного в ТЦК возможен, однако при действующей отсрочке сам факт вызова не означает, что человек автоматически подлежит мобилизации.

Вместе с тем статус бронирования может измениться, например, после аннулирования отсрочки или прекращения действия соответствующих оснований. Поэтому в спорной ситуации имеет значение именно информация, которая официально отражена в реестре и военно-учетном документе на момент совершения соответствующих действий. Действующий Порядок бронирования также предусматривает, что информация о предоставленной отсрочке отображается в электронной форме военно-учетного документа.

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