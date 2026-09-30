Чи може ТЦК викликати заброньованого українця

Порядок денний ТЦК у паперовому форматі. Фото: УНІАН

В Україні продовжують діяти воєнний стан та мобілізація, проте наявність чинної броні надає військовозобов’язаному відстрочку від призову. При цьому особа, яка має броню, не знімається з військового обліку та продовжує мати статус військовозобов’язаного. Тому сама по собі повістка не означає автоматичного скасування бронювання або подальшої мобілізації.

Чинний порядок передбачає випадки, коли заброньованого можуть викликати до ТЦК для виконання передбачених законом облікових процедур, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Факти".

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Чому особі, яка перебуває на бронюванні, можуть вручити повістку

Відстрочка оформляється роботодавцем у встановленому порядку і надає відстрочку від призову на період мобілізації. Інформація про наданий відстрочку повинна відображатися в електронному військово-обліковому документі. При цьому бронь не означає виключення особи з військового обліку, тому військовозобов'язаний продовжує виконувати пов'язані з ним обов'язки.

Виклик до ТЦК може бути пов’язаний не лише з питанням мобілізації. Серед можливих причин: уточнення військово-облікових даних, перевірка документів, внесення змін до відомостей про особу або інші дії, передбачені законодавством. Тому отримання повістки сама по собі не свідчить про те, що чинна відстрочка вже скасована.

При цьому ключове значення має фактичний статус бронювання на момент явки. Заброньованому військовозобов’язаному надається відстрочка від призову, а відомості про неї відображаються у військово-обліковому документі. Якщо бронь дійсна, її наявність має враховуватися при вирішенні питання про можливість призову.

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Що важливо перевірити перед відвідуванням ТЦК

Якщо заброньований отримав повістку, перед явкою варто перевірити актуальність відомостей про бронювання в електронному військово-обліковому документі.

На що слід звернути увагу

наявність чинної відстрочки;

термін її дії;

актуальність військово-реєстраційних даних;

відповідність інформації в електронному документі даним роботодавця;

підстава та мета виклику, зазначені у повістці.

Якщо в електронному документі відображається чинна бронь, доцільно також мати при собі підтверджуючий документ. Це дозволяє підтвердити наявність відстрочки під час проведення облікових процедур.

Окремо слід розрізняти бронювання та зняття або виключення з військового обліку. Бронювання не припиняє статус військовозобов’язаного та не звільняє особу від виконання обов’язків щодо військового обліку. Тому виклик особи, заброньованої в ТЦК, можливий, однак за умови чинного відстрочення сам факт виклику не означає, що особа автоматично підлягає мобілізації.

Разом з тим статус бронювання може змінитися, наприклад, після скасування відстрочки або припинення дії відповідних підстав. Тому в спірній ситуації має значення саме та інформація, яка офіційно відображена в реєстрі та військово-обліковому документі на момент вчинення відповідних дій. Чинний Порядок бронювання також передбачає, що інформація про наданий відстрочку відображається в електронній формі військово-облікового документа.

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