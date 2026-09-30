Відмова від служби після ВЛК: суд змінив покарання

Вирок суду. Ілюстративне фото

Районний суд Черкаської області розглянув кримінальну справу стосовно військовозобов'язаного, якого звинувачують у ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік після проходження військово-лікарської комісії відмовився отримувати повістку для призову та направлення до військової частини. Окрім того, він письмово повідомив до ТЦК та СП про небажання проходити військову службу.

Суд визнав його винним, однак з урахуванням обставин справи замінив передбачене статтею 336 КК України покарання на більш м’яке, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Що сталося в ТЦК після ВЛК

Як встановив суд, 5 травня 2025 року чоловік пройшов медичний огляд і був визнаний придатним до військової служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних, логістичних та інших підрозділах. Законних підстав для відстрочки від мобілізації у нього не було.

Того ж дня в приміщенні ТЦК чоловікові запропонували отримати повістку з вимогою з’явитися о 17:00 для призову на військову службу та подальшого направлення до підрозділу ЗСУ. Він відмовився від отримання документа, у зв’язку з чим співробітники ТЦК склали відповідний акт. Після цього чоловік також подав письмову заяву, в якій повідомив про відмову проходити військову службу.

Суд встановив, що військовозобов’язаний знав про необхідність з’явитися в ТЦК у призначений час, однак без поважних причин цього не зробив. Про причини неявки він не повідомив і документів, які могли б підтвердити поважні обставини, не надав. Ці дії суд кваліфікував як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України.

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Які обставини врахував суд

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. При цьому він пояснив відмову від служби станом здоров’я, посилаючись на тяжкі захворювання, обмеження рухливості та документи, які подавалися для встановлення інвалідності.

Суд врахував, що раніше чоловік не був судимий, мав позитивну характеристику за місцем проживання, визнав провину та активно сприяв розгляду справи. Також пом’якшувальною обставиною визнали наявність важкого захворювання. Обтяжуючих обставин суд не встановив.

Санкція статті 336 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Однак суд застосував частину першу статті 69 КК України, яка за наявності передбачених законом обставин дозволяє призначити більш м’яке покарання. У підсумку замість позбавлення волі чоловікові призначили штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 17 тисяч гривень.

Суд також зазначив, що після відкриття кримінального провадження чоловіка більше не доставляли до ТЦК. Згідно з матеріалами справи, з огляду на тяжке захворювання його мобілізація на той момент не здійснювалася, а для вирішення питання про встановлення інвалідності він мав пройти відповідне обстеження. Водночас суд не знайшов підстав для звільнення чоловіка від покарання з випробувальним терміном.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, як у ТЦК відреагували на інформацію про можливий початок жіночої мобілізації з 1 жовтня 2026 року.

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