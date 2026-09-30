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Главная ТЦК Красная лента снова появилась в Резерв+ после оплаты штрафа: как ее убрать

Красная лента снова появилась в Резерв+ после оплаты штрафа: как ее убрать

Ua ru
30 сентября 2026 21:40
Почему оплата штрафа в Резерв+ не всегда убирает красную ленту в приложении
Как выглядит штраф в "Резерв+". Фото иллюстративное

Оплата штрафа за нарушение правил воинского учета должна привести к исчезновению красной ленты в приложении "Резерв+". Обновление соответствующей информации обычно занимает около четырех дней. После проведения платежа военнообязанному рекомендуют обновить военно-учетный документ в приложении и проверить свой статус.

Если отметка остается дольше указанного срока, необходимо выяснить в ТЦК, внесены ли сведения об оплате в реестр, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

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Погашение штрафа касается только конкретного нарушения и не отменяет обязанности соблюдать правила воинского учета в дальнейшем.

Почему красная лента может появиться повторно

Сам факт оплаты административного штрафа не освобождает человека от дальнейшего выполнения требований воинского учета. Если после закрытия предыдущего нарушения военнообязанный совершит новое, информация о нем может быть снова внесена в систему, а красная отметка в "Резерв+" — появиться повторно.

Речь может идти, например, о новом нарушении требований воинского учета или невыполнении надлежащим образом требований повестки. В таком случае речь идет уже об отдельном правонарушении, которое не связано с ранее оплаченным штрафом.

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Если спустя несколько дней после платежа информация в приложении не изменилась, повторно оплачивать штраф не требуется. Сначала следует обратиться в ТЦК и проверить, поступили ли сведения об оплате и были ли они внесены в соответствующий реестр. Подтверждение платежа в такой ситуации лучше сохранить.

В "Резерв+" также отображаются изменения, связанные со статусом военнообязанного, в том числе информация о подаче и снятии с розыска. Поэтому после обработки платежа актуальные сведения можно проверить непосредственно в приложении.

Исчезновение красной ленты означает закрытие конкретного зафиксированного нарушения, но не прекращение обязанностей по воинскому учету. Если впоследствии будет установлено новое нарушение, для него применяется отдельная процедура и соответствующая информация может снова появиться в "Резерв+". 

Ранее портал Новини.LIVE сообщал об официальной реакции на слухи об ужесточении женской мобилизации в Украине с 1 октября. 

Также Новини.LIVE писали о штрафах для предприятий, на которых трудятся военнообязанные украинцы в случае нарушений правил мобилизации. 

штраф война в Украине ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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