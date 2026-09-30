Чому сплата штрафу в Резерв+ не завжди прибирає червону смугу в додатку

Як виглядає штраф у "Резерв+". Ілюстративне фото

Сплата штрафу за порушення правил військового обліку має призвести до зникнення червоної стрічки в додатку "Резерв+". Оновлення відповідної інформації зазвичай займає близько чотирьох днів. Після здійснення платежу військовозобов’язаному рекомендують оновити військово-обліковий документ у додатку та перевірити свій статус.

Якщо позначка залишається довше зазначеного терміну, необхідно з’ясувати в ТЦК, чи внесені відомості про сплату до реєстру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Сумську обласну ТЦК та СП.

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Сплата штрафу стосується лише конкретного порушення і не скасовує обов’язку дотримуватися правил військового обліку в майбутньому.

Чому червона стрічка може з’явитися повторно

Сам факт сплати адміністративного штрафу не звільняє особу від подальшого виконання вимог військового обліку. Якщо після закриття попереднього порушення військовозобов'язаний скоїть нове, інформація про нього може бути знову внесена до системи, а червона позначка в "Резерв+" — з'явитися повторно.

Мова може йти, наприклад, про нове порушення вимог військового обліку або неналежне виконання вимог повістки. У такому випадку йдеться вже про окреме правопорушення, яке не пов’язане з раніше сплаченим штрафом.

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Якщо через кілька днів після платежу інформація в додатку не змінилася, повторно сплачувати штраф не потрібно. Спочатку слід звернутися до ТЦК та перевірити, чи надійшли відомості про оплату та чи були вони внесені до відповідного реєстру. Підтвердження платежу в такій ситуації краще зберегти.

У "Резерв+" також відображаються зміни, пов’язані зі статусом військовозобов’язаного, зокрема інформація про внесення до розшуку та зняття з нього. Тому після обробки платежу актуальні відомості можна перевірити безпосередньо в додатку.

Зникнення червоної стрічки означає закриття конкретного зафіксованого порушення, але не припинення обов’язків щодо військового обліку. Якщо згодом буде встановлено нове порушення, до нього застосовується окрема процедура, і відповідна інформація може знову з’явитися в "Резерв+".

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