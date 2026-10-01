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Головна ТЦК ТЦК проігнорував висновок про непридатність: що робити

ТЦК проігнорував висновок про непридатність: що робити

Ua ru
1 жовтня 2026 08:00
Що робити, якщо ТЦК мобілізував непридатного до служби
Чоловіки в черзі на ВЛК. Дарія Шевченко/Суспільне Черкаси

Людина, яку визнали непридатною до військової служби та виключили з військового обліку, не підлягає мобілізації. ТЦК не має права ігнорувати висновок комісії. Був випадок, коли чоловіка, якого ВЛК ще у 2018 році визнала непридатним, повторно взяли на облік і мобілізували. Суд визнав такі дії незаконними та скасував призов.

Про це з посиланням на POLITEKA передає Новини.LIVE.

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Що робити, якщо ТЦК проігнорував висновок ВЛК

Оскаржити рішення або дії ТЦК можна через адміністративний суд. До позову варто додати військово-облікові документи, висновок ВЛК, повістку чи інше рішення ТЦК та документи, які підтверджують порушення.

Що робити, якщо непридатного вже мобілізували

Навіть після призову можна звернутися до суду. Важливо зберігати всі документи та фіксувати рішення ТЦК. Подати позов варто якомога швидше, щоб не пропустити встановлені законом строки.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру Східного регіону повідомляв, що посадовця одного із РТЦК та СП Дніпра підозрюють у хабарництві. За півтори тисячі доларів він обіцяв перевести бійця на тилову посаду. Представника військкомату заарештували, але він може вийти на волю, якщо внесе заставу.

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Також Новини.LIVE з посиланням на "Військово-юридичну газету" писав, що військовослужбовці можуть відпочивати за кордоном. Для цього потрібно заздалегідь оформити відпустку та підготувати документи. Основна щорічна відпустка триває 30 днів, але можна отримати ще десять днів відпустки за сімейними обставинами.

військкомат мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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