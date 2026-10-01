Что делать, если ТЦК мобилизовал непригодного к службе

Мужчины в очереди на ВВК. Дарья Шевченко/Суспільне Черкаси

Человек, которого признали непригодным к военной службе и сняли с воинского учета, не подлежит мобилизации. ТЦК не имеет права игнорировать заключение комиссии. Был случай, когда мужчину, которого ВВК еще в 2018 году признала непригодным, повторно поставили на учет и мобилизовали. Суд признал такие действия незаконными и отменил призыв.

Об этом со ссылкой на POLITEKA сообщает Новини.LIVE.

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Что делать, если ТЦК проигнорировал заключение ВВК

Обжаловать решение или действия ТЦК можно через административный суд. К иску следует приложить военно-учетные документы, заключение ВВК, повестку или другое решение ТЦК, а также документы, подтверждающие нарушение.

Что делать, если непригодного уже мобилизовали

Даже после призыва можно обратиться в суд. Важно сохранять все документы и фиксировать решения ТЦК. Подать иск следует как можно быстрее, чтобы не пропустить установленные законом сроки.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Специализированную прокуратуру Восточного региона сообщало, что чиновника одного из РТЦК и СП Днепра подозревают во взяточничестве. За полторы тысячи долларов он обещал перевести бойца на тыловую должность. Представителя военкомата арестовали, но он может выйти на свободу, если внесет залог.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на "Военно-юридическую газету" писал, что военнослужащие могут отдыхать за границей. Для этого нужно заранее оформить отпуск и подготовить документы. Основной ежегодный отпуск длится 30 дней, но можно получить еще десять дней отпуска по семейным обстоятельствам.