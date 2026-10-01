Что делать, если ТЦК мобилизовал непригодного к службе

ТЦК проигнорировал заключение о непригодности: что делать
Человек, которого признали непригодным к военной службе и сняли с воинского учета, не подлежит мобилизации. ТЦК не имеет права игнорировать заключение комиссии. Был случай, когда мужчину, которого ВВК еще в 2018 году признала непригодным, повторно поставили на учет и мобилизовали. Суд признал такие действия незаконными и отменил призыв.
Об этом со ссылкой на POLITEKA сообщает Новини.LIVE.
Что делать, если ТЦК проигнорировал заключение ВВК
Обжаловать решение или действия ТЦК можно через административный суд. К иску следует приложить военно-учетные документы, заключение ВВК, повестку или другое решение ТЦК, а также документы, подтверждающие нарушение.
Что делать, если непригодного уже мобилизовали
Даже после призыва можно обратиться в суд. Важно сохранять все документы и фиксировать решения ТЦК. Подать иск следует как можно быстрее, чтобы не пропустить установленные законом сроки.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Специализированную прокуратуру Восточного региона сообщало, что чиновника одного из РТЦК и СП Днепра подозревают во взяточничестве. За полторы тысячи долларов он обещал перевести бойца на тыловую должность. Представителя военкомата арестовали, но он может выйти на свободу, если внесет залог.
Также Новини.LIVE со ссылкой на "Военно-юридическую газету" писал, что военнослужащие могут отдыхать за границей. Для этого нужно заранее оформить отпуск и подготовить документы. Основной ежегодный отпуск длится 30 дней, но можно получить еще десять дней отпуска по семейным обстоятельствам.