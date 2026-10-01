ГБР раскрыло схемы с данными военнообязанных в ТЦК

Изьятые средства в долларах США. Фото: ГБР

ГБР завершило расследование двух уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК и СП в Винницкой области. Следствие считает, что фигуранты без законных оснований меняли сведения о военнообязанных в государственных реестрах. Обвинительные акты направлены в суд.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой Государственное бюро расследований.

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В одном из дел фигурируют начальник отдела Хмельницкого районного ТЦК и его подчиненная. По данным следствия, руководитель через знакомых находил военнообязанных и предлагал за 3 тысячи долларов убрать информацию об их розыске. После получения денег он поручал оператору внести изменения в систему без соответствующих оснований. Начальника задержали при получении средств, оба фигуранта признали вину.

После разоблачения руководителя понизили до рядового, а его подчиненную перевели в другую воинскую часть. Начальнику предъявлено обвинение по части 3 статьи 368 УК Украины, оператору — по части 1 статьи 362 УК Украины.

В другом деле речь идет о десятках записей в "Обереге"

Второе производство касается бывшего начальника Могилев-Подольского районного ТЦК. Следствие установило около 50 случаев, когда в систему вносились сведения о том, что военнообязанные якобы были мобилизованы и проходят службу. При этом часть мужчин находилась в розыске, а другие имели действующее бронирование. После подготовки статистической отчетности внесенные сведения возвращались к прежнему состоянию.

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Бывший руководитель ТЦК своей вины не признает и уже уволен со службы в системе территориальных центров комплектования. Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах по части 1 и части 3 статьи 362 УК Украины. Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы. Окончательную оценку действиям обвиняемых должен дать суд.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что изменится для женщин в вопросе воинской обязанности и мобилизации в октябре 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких случаях суд может отменить штраф, который сотрудники ТЦК наложили на военнообязанного украинца из-за нарушения учета.