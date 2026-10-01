Суд объяснил, когда ТЦК уже не может наказать за нарушение учета

Проверка учетных документов на улице. Фото иллюстративное

Военнообязанный не встал на воинский учет по новому адресу, после чего ТЦК привлек его к административной ответственности. Мужчина ранее обновил данные через "Резерв+" и указал адрес проживания. Позже он согласился на рассмотрение дела без личного участия и получил штраф 17 тысяч гривен.

Однако апелляционный суд установил, что ТЦК пропустил установленный законом срок для привлечения к ответственности, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Почему штраф оказался незаконным

Суд установил, что мужчина уточнил данные 23 февраля 2025 года. После этого у него было семь дней для постановки на воинский учет по месту проживания как внутренне перемещенного лица.

Апелляционная инстанция указала, что неявка в установленный срок является разовым нарушением, а не продолжающимся. Поэтому трехмесячный срок для наложения взыскания должен исчисляться с момента, когда ТЦК получил сведения о нарушении.

По расчету суда, это произошло не позднее 4 марта 2025 года. Следовательно, привлечь мужчину к ответственности можно было до 4 июня. Однако постановление о штрафе ТЦК вынес только 4 февраля 2026 года.

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Напомним, Новини.LIVE сообщало новую информацию о возможном ужесточении женской мобилизации в Украине, которая может начаться уже в октябре этого года.

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