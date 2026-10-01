Суд пояснив, коли ТЦК вже не може накласти покарання за порушення обліку

Перевірка облікових документів на вулиці. Ілюстративне фото

Військовозобов'язаний не став на військовий облік за новою адресою, після чого ТЦК притягнув його до адміністративної відповідальності. Чоловік раніше оновив дані через "Резерв+" і вказав адресу проживання. Пізніше він погодився на розгляд справи без особистої участі та отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Однак апеляційний суд встановив, що ТЦК пропустив встановлений законом строк для притягнення до відповідальності, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Чому штраф виявився незаконним

Суд встановив, що чоловік уточнив дані 23 лютого 2025 року. Після цього у нього було сім днів для постановки на військовий облік за місцем проживання як внутрішньо переміщеної особи.

Апеляційна інстанція зазначила, що неявка у встановлений строк є одноразовим порушенням, а не тривалим. Тому тримісячний строк для накладення стягнення має обчислюватися з моменту, коли ТЦК отримав відомості про порушення.

За розрахунками суду, це сталося не пізніше 4 березня 2025 року. Отже, притягнути чоловіка до відповідальності можна було до 4 червня. Однак постанову про штраф ТЦК виніс лише 4 лютого 2026 року.

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