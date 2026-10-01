Лубинец сообщил о ЧП в ТЦК: мужчина оказался в реанимации

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Военнообязанный украинец после пребывания в Звенигородском районном ТЦК и СП оказался в реанимации с тяжелыми травмами. По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, его должны были доставить из Звенигородки в Умань для прохождения ВЛК.

Однако после пребывания в ТЦК медики диагностировали у него множественные переломы ребер, разрыв легкого и пневмоторакс, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Цензор.НЕТ.

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Что известно о произошедшем

По словам потерпевшего, во время пребывания в ТЦК к нему применяли физическую силу и облили холодной водой. Мужчина сообщил о произошедшем омбудсмену и отметил, что за 54 года не сталкивался с подобным отношением.

После обращения Дмитрий Лубинец направил письма в военную службу правопорядка и полицию Черкасской области. Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона расследует уголовное производство по статьям 122 и 146 Уголовного кодекса Украины "об умышленном причинении телесных повреждений и незаконном лишении свободы".

Руководителя Звенигородского районного ТЦК и СП освободили от должности. Следствие должно установить обстоятельства произошедшего, возможных участников инцидента и другие детали дела.

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На данный момент расследование продолжается, поэтому окончательная правовая оценка действий конкретных лиц будет дана после установления всех обстоятельств. Само наличие уголовного производства не означает, что вина подозреваемых уже доказана.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что появилась информация по поводу усиления женской мобилизации в Украине, которую прокомментировали официальные власти.

Также Новини.LIVE сообщали о штрафах, которые ТЦК могут наложить после внеплановых проверок предприятий на предмет воинского учета работников.