Лубінець повідомив про надзвичайну ситуацію в ТЦК: чоловік потрапив до реанімації

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаний українець після перебування у Звенигородському районному ТЦК та СП опинився у реанімації з важкими травмами. За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, його мали доправити зі Звенигородки до Умані для проходження ВЛК.

Однак після перебування в ТЦК медики діагностували у нього множинні переломи ребер, розрив легені та пневмоторакс, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Цензор.НЕТ.

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Що відомо про те, що сталося

За словами потерпілого, під час перебування в ТЦК до нього застосовували фізичну силу та облили холодною водою. Чоловік повідомив про те, що сталося, омбудсмену та зазначив, що за 54 роки не стикався з подібним ставленням.

Після звернення Дмитро Лубінець надіслав листи до військової служби правопорядку та поліції Черкаської області. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону розслідує кримінальну справу за статтями 122 та 146 Кримінального кодексу України "про умисне заподіяння тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі".

Керівника Звенигородського районного ТЦК та СП звільнено з посади. Слідство має встановити обставини події, можливих учасників інциденту та інші деталі справи.

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Наразі розслідування триває, тому остаточна правова оцінка дій конкретних осіб буде надана після з’ясування всіх обставин. Сама наявність кримінального провадження не означає, що вина підозрюваних уже доведена.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що з’явилася інформація щодо посилення жіночої мобілізації в Україні, яку прокоментували офіційні органи влади.

Також Новини.LIVE повідомляли про штрафи, які ТЦК можуть накласти після позапланових перевірок підприємств щодо військового обліку працівників.