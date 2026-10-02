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Головна ТЦК Зняття з військового обліку: як суд може допомогти військовозобов’язаному

Зняття з військового обліку: як суд може допомогти військовозобов’язаному

Ua ru
2 жовтня 2026 07:41
ТЦК мобілізував чоловіка, якого було виключено з обліку: як суд виправив ситуацію
Візит до ТЦК військовозобов’язаного українця. Ілюстративне фото

Українця, якого ще у 2018 році визнали непридатним до військової служби та виключили з обліку, через кілька років знову поставили на облік і мобілізували. Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав такі дії незаконними. У грудні 2025 року ТЦК вніс чоловіка до обліку військовозобов'язаних та оформив його призов.

При цьому суд не отримав достатніх доказів зміни підстав для його попереднього виключення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Рішення у справі №160/36953/25 суд ухвалив 9 липня 2026 року. Матеріали справи свідчать, що підставою для виключення чоловіка з обліку у 2018 році було визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я. Однак 11 грудня 2025 року його знову поставили на облік, після чого оформили мобілізацію та направили до військової частини. Наступного дня військовослужбовця зарахували до списків особового складу.

Які документи вимагав суд

У ТЦК зазначали, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним. Однак підтверджуючих документів, які б свідчили про законну зміну його попереднього статусу, відповідачі суду не надали. Не виявилося й доказів належного висновку ВВК, що підтверджує придатність до військової служби.

Суд зазначив, що раніше прийняте рішення про виключення з військового обліку внаслідок непридатності позбавило чоловіка статусу військовозобов’язаного. Тому для його повторної постановки на облік були потрібні передбачені законом підстави, яких у матеріалах справи підтверджено не було.

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У підсумку суд скасував дії ТЦК щодо повторної постановки чоловіка на військовий облік, а також наказ про його призов під час мобілізації. Окремо було скасовано наказ військової частини про призначення чоловіка на посаду та зарахування до списків особового складу. Окрім того, з ТЦК та військової частини на користь позивача стягнули по 1221,20 гривні судового збору.

Портал Новини.LIVE раніше повідомляв про те, які зміни в Україні можуть відбутися щодо призову жінок до армії.

Також Новини.LIVE писали про те, як суд може вплинути на скасування штрафу, який співробітники ТЦК можуть накласти за порушення військового обліку.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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