ТЦК мобилизовал исключенного из учета мужчину: как суд исправил ситуацию

Визит в ТЦК военнообязанного украинца. Фото иллюстративное

Украинца, которого еще в 2018 году признали непригодным к военной службе и исключили из учета, спустя несколько лет снова поставили на учет и мобилизовали. Днепропетровский окружной административный суд признал такие действия незаконными. В декабре 2025 года ТЦК внес мужчину в учет военнообязанных и оформил его призыв.

При этом суд не получил достаточных доказательств изменения оснований для его предыдущего исключения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Решение по делу №160/36953/25 суд принял 9 июля 2026 года. Материалы дела свидетельствуют, что основанием для исключения мужчины из учета в 2018 году было признание его непригодным к военной службе по состоянию здоровья. Однако 11 декабря 2025 года его вновь поставили на учет, после чего оформили мобилизацию и направили в воинскую часть. На следующий день военнослужащего зачислили в списки личного состава.

Какие документы потребовал суд

В ТЦК указывали, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным. Однако подтверждающих документов, которые свидетельствовали бы о законном изменении его прежнего статуса, ответчики суду не предоставили. Не оказалось и доказательств надлежащего заключения ВВК, подтверждающего годность к военной службе.

Суд отметил, что ранее принятое решение об исключении из воинского учета вследствие непригодности лишило мужчину статуса военнообязанного. Поэтому для его повторной постановки на учет требовались предусмотренные законом основания, которых в материалах дела подтверждено не было.

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В итоге суд отменил действия ТЦК по повторной постановке мужчины на воинский учет, а также приказ о его призыве во время мобилизации. Отдельно был отменен приказ воинской части о назначении мужчины на должность и зачислении в списки личного состава. Кроме того, с ТЦК и воинской части в пользу истца взыскали по 1221,20 гривны судебного сбора.

Портал Новини.LIVE ранее сообщал о том, какие изменения в Украине могут произойти относительно женского призыва в армию.

Также Новини.LIVE писали о том, как суд может повлиять на отмену штрафа, который сотрудники ТЦК могут наложить за нарушение военного учета.