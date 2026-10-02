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ТЦК в Киеве силой мобилизовали курьера Glovo

Ua ru
2 октября 2026 19:30
Курьера Glovo силой посадили в автомобиль для доставки в ТЦК
Курьеры Glovo на улице Киева. Фото: Суспільне

В столице Украины распространяется информация об инциденте с курьером Glovo, которого несколько мужчин силой пытались посадить в автомобиль. На опубликованных кадрах мужчина сопротивляется происходящему. Авторы сообщений утверждают, что его якобы намеревались доставить в ТЦК. При этом официального подтверждения этой версии пока нет.

Обстоятельства произошедшего и личности участников устанавливаются, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Медіа Хаб".

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Конфликт произошел в столице 2 октября. Точное место происшествия в сообщениях не уточняется, однако один из ресурсов связывает инцидент с районом Киева "Оболонь". Информация о том, кто именно пытался посадить курьера в автомобиль и на каком основании, пока отсутствует.

Что известно о возможной доставке в ТЦК

Версия о доставке мужчины в территориальный центр комплектования появилась в сообщениях столичных СМИ. При этом официальных комментариев полиции, представителей ТЦК или других государственных органов по конкретному эпизоду на момент публикации не обнаружено. Поэтому утверждение о принудительной доставке курьера в ТЦК пока нельзя считать установленным фактом.

Также не сообщается, обращался ли курьер после конфликта в правоохранительные органы или медицинское учреждение. Официальные данные о возможных травмах, задержании участников или начале расследования отсутствуют. Сама компания Glovo в Украине продолжает работу с курьерами через приложение и собственный центр помощи.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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