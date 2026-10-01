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Главная ТЦК Работодателям назвали срок подачи Додатка 1 в ТЦК

Работодателям назвали срок подачи Додатка 1 в ТЦК

Ua ru
1 октября 2026 21:40
Воинский учет: когда предприятие обязано подать Додаток 1 в ТЦК
Приложение "Резерв+" в мобильном телефоне. Фото: Минобороны Украины

Работодатели обязаны сообщать ТЦК об изменениях, связанных с руководителем и ответственным за воинский учет лицом. Такое сообщение оформляется по Додатку 1 к Порядку организации и ведения воинского учета. Подать его необходимо в течение семи дней после издания соответствующего приказа.

Требование касается назначения, увольнения и освобождения от обязанностей руководителя или ответственного за воинский учет, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Kabroland.

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Наличие военнообязанных работников на предприятии не является условием для подачи документа. Додаток 1 направляют в тот ТЦК, где предприятие состоит на соответствующем учете. Нормы Порядка №1487 не устанавливают для этой формы отдельного электронного способа подачи через "Дію". На практике документ можно передать лично или отправить почтой, сохранив подтверждение его подачи.

Когда нужен Додаток 1

Сообщение оформляют при назначении или увольнении руководителя, а также сотрудника, на которого возложена ответственность за воинский учет. Если одновременно меняются несколько ответственных лиц, сведения о них можно указать в одном документе. Копии соответствующих приказов непосредственно Порядком №1487 в качестве обязательного приложения не предусмотрены.

Отдельного требования обязательно указывать в Додатке 1 так называемого заместителя или "дублера" ответственного за воинский учет Порядок №1487 не содержит. Вместе с тем при его официальном назначении сведения о таком лице могут быть отражены в сообщении. Сам документ желательно составлять в двух экземплярах, чтобы у предприятия оставалось подтверждение передачи.

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Обязанность действует и для предприятия, где нет призывников, военнообязанных или резервистов. Если в такой организации назначают нового руководителя, информацию об этом также необходимо передать в ТЦК в установленный семидневный срок. Таким образом, ключевым основанием для подачи Додатка 1 является не количество военнообязанных сотрудников, а кадровое изменение, предусмотренное Порядком №1487. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о возможных изменениях, связанных с женской мобилизацией в Украине с октября нынешнего года. 

Также Новини.LIVE писали о том, что в некоторых случахя суд может отменить постановление ТЦК и СП о наложении штрафа на военнообязанных украинцев. 

Минобороны война в Украине ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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