Військовий облік: коли підприємство зобов’язане подати Додаток 1 до ТЦК

Додаток "Резерв+" на мобільному телефоні. Фото: Міністерство оборони України

Роботодавці зобов’язані повідомляти ТЦК про зміни, що стосуються керівника та особи, відповідальної за військовий облік. Таке повідомлення оформлюється згідно з Додатком 1 до Порядку організації та ведення військового обліку. Подати його необхідно протягом семи днів після видання відповідного наказу.

Вимога стосується призначення, звільнення та звільнення від обов’язків керівника або відповідального за військовий облік, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Kabroland.

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Наявність військовозобов’язаних працівників на підприємстві не є умовою для подання документа. Додаток 1 надсилають до того ТЦК, де підприємство перебуває на відповідному обліку. Норми Порядку № 1487 не передбачають для цієї форми окремого електронного способу подання через "Дію". На практиці документ можна передати особисто або надіслати поштою, зберігши підтвердження його подання.

Коли потрібен Додаток 1

Повідомлення оформлюють під час призначення або звільнення керівника, а також співробітника, на якого покладено відповідальність за військовий облік. Якщо одночасно змінюються кілька відповідальних осіб, відомості про них можна вказати в одному документі. Копії відповідних наказів безпосередньо Порядком № 1487 як обов’язковий додаток не передбачені.

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Окремої вимоги обов’язково вказувати в Додатку 1 так званого заступника або "дублера" відповідального за військовий облік Порядок № 1487 не містить. Разом з тим під час його офіційного призначення відомості про таку особу можуть бути відображені в повідомленні. Сам документ бажано складати у двох примірниках, щоб у підприємства залишалося підтвердження передачі.

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Цей обов’язок поширюється й на підприємства, де немає призовників, військовозобов’язаних або резервістів. Якщо в такій організації призначають нового керівника, інформацію про це також необхідно передати до ТЦК у встановлений семиденний строк. Таким чином, ключовою підставою для подання Додатка 1 є не кількість військовозобов’язаних співробітників, а кадрові зміни, передбачені Порядком № 1487.

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Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про можливі зміни, пов’язані з мобілізацією жінок в Україні з жовтня цього року.

Також Новини.LIVE писали про те, що в деяких випадках суд може скасувати постанову ТЦК та СП про накладення штрафу на військовозобов’язаних українців.