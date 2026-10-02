Мобилизация женщин в Украине: что изменится в октябре

Женщины в армии. Фото: Минобороны Украины

По состоянию на 1 октября 2026 года в Украине нет принятых решений о введении обязательной мобилизации женщин. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности официально заявлял, что такая мобилизация не проводится, не готовится и не рассматривается. Женщины могут присоединяться к Силам обороны добровольно.

При этом для отдельных категорий женщин сохраняются правила воинского учета, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Обязательному воинскому учету подлежат женщины с медицинским или фармацевтическим образованием при соответствии установленным требованиям по состоянию здоровья и возрасту. Для женщин с другими специальностями, родственными военно-учетным, постановка на учет предусмотрена по желанию. Сам факт нахождения на воинском учете не означает автоматического призыва.

Что может измениться в октябре

На данный момент в парламенте действительно находятся отдельные законопроекты, связанные с воинским учетом и мобилизационными процедурами, однако они не предусматривают введение обязательной мобилизации женщин. В частности, зарегистрированы инициативы по изменению процедуры исключения женщин из воинского учета, но одна из них была рекомендована профильным комитетом к отклонению.

Дополнительное внимание к теме появилось после распространения сообщений о якобы подготовке массовой мобилизации украинок. Центр противодействия дезинформации в сентябре назвал такие утверждения фейковыми и указал, что официальных решений или законопроектов о введении обязательной мобилизации женщин нет.

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Таким образом, на начало октября действующие правила не предусматривают принудительный призыв женщин на военную службу. Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны только добровольно, а обязательность учета для отдельных категорий не меняет порядок прохождения военной службы.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, как следователи ГБР раскрыли преступные схемы обогащения представителей ТЦК на Винничине.

Также Новини.LIVE писали, что в некоторых случаях суды имеют полномочия отменять наложение штрафов на военнообязанных украинцев со стороны ТЦК и СП.