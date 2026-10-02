Мобілізація жінок в Україні: що зміниться у жовтні

Жінки в армії. Фото: Міністерство оборони України

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні не ухвалено жодних рішень щодо запровадження обов’язкової мобілізації жінок. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки офіційно заявляв, що така мобілізація не проводиться, не готується і не розглядається. Жінки можуть добровільно приєднуватися до Сил оборони.

При цьому для окремих категорій жінок зберігаються правила військового обліку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

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Обов’язковому військовому обліку підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою за умови відповідності встановленим вимогам щодо стану здоров’я та віку. Для жінок з іншими спеціальностями, спорідненими з військово-обліковими, постановка на облік передбачена за бажанням. Сам факт перебування на військовому обліку не означає автоматичного призову.

Що може змінитися в жовтні

Наразі в парламенті дійсно знаходяться окремі законопроекти, пов’язані з військовим обліком та мобілізаційними процедурами, однак вони не передбачають запровадження обов’язкової мобілізації жінок. Зокрема, зареєстровано ініціативи щодо зміни процедури виключення жінок з військового обліку, але одну з них профільний комітет рекомендував відхилити.

Додаткова увага до цієї теми з’явилася після поширення повідомлень про нібито підготовку масової мобілізації украинок. Центр протидії дезінформації у вересні назвав такі твердження фейковими та зазначив, що офіційних рішень або законопроектів про запровадження обов’язкової мобілізації жінок немає.

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Таким чином, на початок жовтня чинні правила не передбачають примусового призову жінок на військову службу. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані лише добровільно, а обов’язковість обліку для окремих категорій не змінює порядок проходження військової служби.

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