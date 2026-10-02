Мобілізація жінок в Україні: що зміниться у жовтні

Жіноча мобілізація: з якими змінами можуть зіткнутися українки
Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні не ухвалено жодних рішень щодо запровадження обов’язкової мобілізації жінок. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки офіційно заявляв, що така мобілізація не проводиться, не готується і не розглядається. Жінки можуть добровільно приєднуватися до Сил оборони.
При цьому для окремих категорій жінок зберігаються правила військового обліку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.
Обов’язковому військовому обліку підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою за умови відповідності встановленим вимогам щодо стану здоров’я та віку. Для жінок з іншими спеціальностями, спорідненими з військово-обліковими, постановка на облік передбачена за бажанням. Сам факт перебування на військовому обліку не означає автоматичного призову.
Що може змінитися в жовтні
Наразі в парламенті дійсно знаходяться окремі законопроекти, пов’язані з військовим обліком та мобілізаційними процедурами, однак вони не передбачають запровадження обов’язкової мобілізації жінок. Зокрема, зареєстровано ініціативи щодо зміни процедури виключення жінок з військового обліку, але одну з них профільний комітет рекомендував відхилити.
Додаткова увага до цієї теми з’явилася після поширення повідомлень про нібито підготовку масової мобілізації украинок. Центр протидії дезінформації у вересні назвав такі твердження фейковими та зазначив, що офіційних рішень або законопроектів про запровадження обов’язкової мобілізації жінок немає.
Таким чином, на початок жовтня чинні правила не передбачають примусового призову жінок на військову службу. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані лише добровільно, а обов’язковість обліку для окремих категорій не змінює порядок проходження військової служби.
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